В Украине с января введут новый вид выплат: кому будут давать деньги на аренду

В Украине в рамках инициативы "Зимняя поддержка" с 1 января 2025 года введут субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Ее получают те переселенцы, которые тратят на аренду более 20% доходов.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, говорится в сообщении на официальном канале правительства в Telegram. "Мы понимаем трудности, с которыми столкнулись люди, покинувшие собственные дома. Вынужденные переселенцы, тратящие более 20% своих доходов на аренду жилья, смогут направиться на субсидию, и государство частично компенсирует им эти расходы", – сообщил премьер.

Правительство также компенсирует арендодателям часть налогов на доход при сдаче квартиры или дома внутренне перемещенным лицам официально по договору. Субсидия на аренду жилья для ВПЛ теперь будет действовать во всех регионах. Сегодня были приняты соответствующие изменения.

Ранее первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак объяснила критерии, по которым государство будет вычислять, отвечает ли участник условиям программы. "Будет похоже, как работает субсидия на жилищно-коммунальные услуги. Мы будем для семьи учитывать с одной стороны ее финансовое состояние, с другой – количество членов семьи (условно, какая минимальная площадь арендного жилья нужна для этой семьи) и стоимость жилья в разных регионах. И мы будем вычислять то, какой объем финансовой поддержки нужен для аренды жилья в конкретном регионе", – отметила Марчак.

Замминистра напомнила, что этот инструмент был принят в октябре. Но тогда действие программы распространялось только на 9 регионов. Теперь ее планируют расширить на остальную часть страны.

"Уже сейчас видим первые фидбеки по регионам и уже распространяем этот инструмент по всей стране. Также в рамках этого инструмента мы также будем компенсировать ставку налога, которую должен заплатить арендодатель, чтобы стимулировать его заключение официальных договоров аренды, потому что мы понимаем, что это единственный инструмент юридической защиты внутренне перемещенных лиц от того, чтобы на завтра семью ВПЛ не выселили, не повысили арендную плату вдвое", – отметила Марчак.

По подсчетам Государственного агентства восстановления, для возвращения украинцев из-за границы и поддержки оставшихся нужно около миллиона новых квартир. С этой целью в Украине обновят коммунальный жилищный фонд и построят на первом этапе 8 тысяч новых помещений.

Также OBOZ.UA сообщал, что недвижимость, в которой никто не проживает, могут использовать для расселения украинцев со статусом внутреннего перемещенного лица. Для этого будет проведена всеукраинская инвентаризация недвижимости, а для удобства переселенцев Министерство цифровой трансформации разработает в Действии большую интерактивную карту доступного жилья, которая будет взаимодействовать с другими реестрами.

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