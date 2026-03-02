Украинские ФЛП массово регистрируют на одни и те же номера телефонов: для чего это делают

В Украине тысячи "массовых" телефонных номеров используют одновременно сотни ФЛП (физические лица-предприниматели) и компаний, чтобы вести несколько формально независимых бизнесов через один контакт. Это могут делать для упрощения регистрации и уклонения от прозрачного налогового учета. Рекордным оказался номер – +380 (50) 403-33-90, на него зарегистрировано больше всего компаний.

Об этом сообщают аналитики Опендатабот. В Украине появился новый интересный феномен в сфере малого и среднего бизнеса, так называемые "массовые" телефонные номера, которые одновременно обслуживают десятки, сотни, а иногда и тысячи предпринимателей и компаний.

По данным Единого государственного реестра, более 3,3 тысячи номеров телефонов одновременно используются не менее чем пятью ФОПами, а всего в стране насчитывается около 8,9 тысячи таких массовых контактов среди предприятий. Массовым номером считается телефон, который одновременно используется для регистрации не менее пяти ФЛП.

Первое место в этом списке занял номер – +380 (50) 403-33-90. Второе место по количеству зарегистрированных предпринимателей занимает номер – +380 (67) 323-57-33, на него зарегистрировано 786 предпринимателей.Третье место – номер +380 (99) 527-25-79, на котором "висит" 773 ФЛП.

Самый поразительный случай показывает, что один контакт обслуживает аж 1 549 активных ФОПов, а второй – 786 предпринимателей, а третий – 773. Таким образом один и тот же номер может формально объединять сотни независимых бизнесов, создавая эффект "параллельной реальности" для государственного учета.

Больше всего массовых телефонов используется в крупных городах и промышленных регионах. Лидирует Киев с 1 020 номерами (примерно треть от общего количества), далее следуют Харьковщина – 741, Киевская область – 640 и Днепропетровщина – 595. Интересно, что один и тот же массовый номер может использоваться одновременно в разных регионах, что еще больше усложняет мониторинг и контроль.

Чаще всего массовые телефоны применяют предприниматели в сфере розничной торговли – 2 013 номеров, значительно меньше, но тоже сотни в оптовой торговле (963), IT-секторе (922), HoReCa (787) и недвижимости (617). Один и тот же контакт может одновременно фигурировать в нескольких видах деятельности, что позволяет предпринимателям вести несколько бизнес-направлений формально независимо, но через один и тот же канал связи.

Стоит отметить, что 3 380 номеров одновременно являются массовыми и для ФЛП, и для компаний. Один телефонный контакт обслуживает как минимум пять компаний и пять ФЛП одновременно, создавая масштабную сеть бизнес-связей, которая фактически усложняет прозрачный учет и налоговый контроль.

Феномен массовых номеров показывает, что часть бизнеса в Украине формально зарегистрирована как отдельные ФОПы или компании, но на практике объединена через один контактный канал. Отмечается, что это создает риски для налогового контроля, усложняет мониторинг рынка и формирует "теневые" схемы ведения бизнеса.

