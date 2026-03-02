В Украине стремительно растут цены на самый доступный фрукт: сколько теперь стоит килограмм

В Украине цены на яблоки вышли на новый уровень, отпускная цена у фермеров выросла, а в рознице качественные сортовые яблоки уже стоят около 70 грн за килограмм и выше. Подорожание обусловлено ростом затрат на хранение, энергию и логистику, поэтому возвращение к ценам 15-20 грн/кг в ближайшее время не ожидается.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. По словам экспертов, в начале марта 2026 года украинский рынок яблок вошел в фазу резкого и, вероятно, долговременного подорожания.

В крупных торговых сетях качественные сортовые яблоки уже продаются по 70 грн за килограмм и выше, и для розничного сегмента это перестает быть исключением. Еще несколько лет назад такие цены казались невозможными для массового потребителя, однако сейчас они фактически стали новой нормой.

Фермеры сейчас продают качественное яблоко дороже не из-за дефицита как такового, а из-за резкого роста себестоимости производства. Даже в условиях достаточно хорошего урожая 2025 года, возвращение к старым ценам не произошло. Причины – системные:

высокая стоимость электроэнергии для холодильных хранилищ;

подорожание логистики и горючего;

дефицит и рост стоимости рабочей силы;

увеличение расходов на хранение до весны;

повреждение части садов зимними морозами.

Как объясняет Екатерина Зверева, директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации, рынок фактически перешел в структурно более высокий ценовой коридор. Даже без форс-мажоров возвращение к уровню 15-20 грн/кг, характерному для предыдущих лет, уже маловероятно.

В розничной торговле цена растет еще больше из-за наценок торговых сетей, расходов на персонал, аренду и потери качества. В супермаркетах качественное калиброванное яблоко продается по 65-75 грн/кг, и этот психологический барьер фактически преодолен. В то же время рынок остается сильно дифференцированным:

на базарах можно найти яблоки от 40 грн/кг, но часто это более мелкие или менее привлекательные плоды;

в дискаунтерах встречаются более дешевые позиции, однако за счет более низкого качества или некондиции;

премиальные сорта стабильно держат самую высокую цену.

Таким образом, разница между "яблоком от фермера" и "яблоком на полке" становится все более ощутимой для потребителя. Эксперты не исключают дальнейшего подорожания до конца сезона. Запасы качественного яблока сокращаются, расходы на хранение растут, а риски для урожая следующего года остаются высокими.

Цены на яблоки в супермаркетах

Согласно мониторингу OBOZ.UA, по состоянию на 2 марта крупные сети супермаркетов предлагают покупателям украинские яблоки в разных ценовых сегментах, несмотря на высокую стоимость, покупатели могут рассчитывать и на бюджетные варианты. В отдельных сетях цены колеблются в диапазоне 33,9 до 49,9 грн/кг:

"АТБ" – 29,80 грн/кг;

"Сильпо" – 40 грн/кг;

"Novus" – 34,49 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, оптовые цены на картофель в Украине выросли до 8-15 грн/кг из-за высокого спроса и ограниченного предложения, но остаются значительно ниже, чем в прошлом году. Дальнейшее подорожание вероятно, однако повторение сценария с ценой 30 грн/кг считают маловероятным из-за риска импорта.

