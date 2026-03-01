В Украине резко переписали цены на картофель: почему и сколько теперь стоит

Оптовые цены на картофель в Украине выросли до 8-15 грн/кг из-за высокого спроса и ограниченного предложения, но остаются значительно ниже, чем в прошлом году. Дальнейшее подорожание вероятно, однако повторение сценария с ценой 30 грн/кг считают маловероятным из-за риска импорта.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. За последнюю неделю оптовые цены на этот овощ повысились в среднем на 14%, а нынешний ценовой коридор составляет 8-15 гривен за килограмм в зависимости от качества и объемов партий.

По данным аналитиков, ключевым фактором подорожания стала активизация закупок как со стороны оптовых компаний, так и со стороны крупных розничных торговых сетей. Картофель остается социально значимым продуктом, поэтому даже незначительные колебания спроса сразу влияют на ценовую ситуацию.

В то же время предложение качественного картофеля на внутреннем рынке постепенно сокращается. Часть фермерских хозяйств сознательно сдерживает продажи, ожидая дальнейшего роста стоимости. Причина – уменьшение запасов в хранилищах и нежелание реализовывать продукцию по текущим ценам, которые, по мнению производителей, еще не достигли пика.

Несмотря на это, ситуация выглядит более стабильной, чем год назад. Сейчас средние цены на картофель в Украине примерно на 55% ниже, чем в конце февраля прошлого года. Тогда рынок переживал резкий скачок, и стоимость клубнеплода в отдельные периоды доходила до 30 гривен за килограмм. Часть производителей и сейчас рассчитывает на повторение такого сценария, однако большинство ключевых игроков рынка настроены более сдержанно.

Аналитики отмечают, что в этом сезоне резкое подорожание до прошлогодних максимумов маловероятно. Основной сдерживающий фактор – возможность быстрого перекрытия внутреннего дефицита за счет импортных поставок. Если цены в Украине будут расти слишком быстро, импортный картофель может стать конкурентной альтернативой и сбалансировать рынок.

В розничных сетях цены уже заметно выше оптовых. Например, в супермаркетах картофель сейчас продается почти по 18-19 гривен за килограмм, что отражает как закупочную стоимость, так и расходы на логистику и хранение. При этом розничные цены также имеют потенциал к росту в случае дальнейшего сокращения запасов.

В целом участники рынка сходятся во мнении, что в ближайшиенедели картофель в Украине будет дорожать и дальше, но без резких скачков. Динамика цен во многом будет зависеть от темпов распродажи остатков в хранилищах и решений фермеров по активизации продаж.

Цены на картофель в супермаркетах

В целом же, по данным "Минфина", украинские супермаркеты сейчас продают картофель по 15,9-27,4 грн/кг. В частности:

АТБ – 12,89 грн/кг;

"Сильпо" – 20 грн/кг;

Фора – 15,49 грн/кг.

