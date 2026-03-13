В Украине стипендию будут платить по новым правилам: что изменится с 1 сентября

В Украине стипендии в следующем учебном году (то есть, с сентября текущего) будут получать студенты высших учебных заведений независимо от формы собственности. Причем минимальная стипендия "вырастет вдвое по сравнению с 2025 годом" и составит четыре тысячи гривен.

Об этом сообщила глава правительства страны Юлия Свириденко. По ее словам, Кабмин урегулировал порядок выплат для студентов "в ответ на запросы" последних.

Что именно изменится

"Уже с 1 сентября этого года студентам будут начислять академические стипендии в размере не менее 4000 грн. В этом году минимальная стипендия вырастет вдвое по сравнению с 2025 годом", – отметила премьер страны.

"Это решение – пример взаимодействия, когда предложения молодежи влияют на государственную политику и становятся реальными решениями правительства. Для нас важно, чтобы молодежь имела возможности и достойные условия жизни и развития в Украине", – добавила Юлия Свириденко.

Глава правительства также сообщила, что средства для стипендий уже предусмотрены бюджетными назначениями Минобразования на 2026 год.

Другие стипендии

Также в 2026 году стипендии курсантов высших военных учебных заведений вырастут примерно на 2 тыс. грн. В частности, первокурсникам будут выплачивать около 10 тыс. грн, а отличники четвертого курса – до 22,8 тыс. грн. Причем кроме денежного обеспечения, курсантам предоставляются и другие социальные гарантии.

Как сообщал OBOZ.UA, Госбюджет на 2026 год предусматривает 6,6 млрд грн на стипендии, что на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году. Таким образом, со следующего учебного года все государственные стипендии для студентов университетов и колледжей удвоятся, включая отраслевые и именные выплаты.

