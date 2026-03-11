Стипендия в Украине составит 22 тыс. грн: кому и в каких вузах будут выплачивать
В 2026 году стипендии курсантов высших военных учебных заведений вырастут примерно на 2 тыс. грн. Первокурсникам будут выплачивать около 10 тыс. грн, а отличники четвертого курса – до 22,8 тыс. грн.
Об этом сообщили в Министерстве обороны. Кроме денежного обеспечения, курсантам предоставляются и другие социальные гарантии:
- бесплатное проживание;
- трехразовое питание;
- военная форма;
- медицинское обслуживание.
Стипендии курсантов в 2026 году
Выплаты курсантам зависят от ряда показателей: курса обучения, успеваемости, наличия социального статуса (например, дети-сироты), а также занимаемой должности. Именно поэтому могут отличаться суммы, которые получают курсанты даже на одном курсе.
I-II курсы
- Базовая – от 9 646 до 10 320 грн.
- Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – от 14 561 до 15 109 грн.
III-IV курсы
- Базовая – от 9 9 970 до 10 524 грн.
- Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – от 14 759 до 15 508 грн.
IV курс
- Отличники и те, кто проходит стажировку – до 22 854 грн.
- Отличники из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – до 27 838 грн.
В прошлом году стипендия для всех курсантов составляла 8 тыс. грн. А 20 тыс. грн получали те, кто учился на отлично на последнем выпускном курсе.
Кого берут в ВУЗы
Вступительная кампания в высшие военные учебные заведения продолжается с 1 января. На обучение на конкурсной основе принимаются граждане Украины (в том числе военнослужащие военной службы по контракту и базовой военной службы), соответствующие требованиям:
- возраст: от 17 до 30 лет;
- образование: полное общее среднее, профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное предвысшее, высшее.
Для зачисления нужно пройти:
- оценивание знаний;
- профессионально-психологический отбор;
- окончательный медицинский осмотр;
- экзамен по физической подготовке.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине с сентября 2026 года все государственные стипендии для студентов университетов и колледжей удвоятся, включая академические, отраслевые и именные выплаты. Госбюджет на 2026 год предусматривает 6,6 млрд грн на стипендии, что на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году.
