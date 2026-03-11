Стипендия в Украине составит 22 тыс. грн: кому и в каких вузах будут выплачивать

В 2026 году стипендии курсантов высших военных учебных заведений вырастут примерно на 2 тыс. грн. Первокурсникам будут выплачивать около 10 тыс. грн, а отличники четвертого курса – до 22,8 тыс. грн.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве обороны. Кроме денежного обеспечения, курсантам предоставляются и другие социальные гарантии:

бесплатное проживание;

трехразовое питание;

военная форма;

медицинское обслуживание.

Стипендии курсантов в 2026 году

Выплаты курсантам зависят от ряда показателей: курса обучения, успеваемости, наличия социального статуса (например, дети-сироты), а также занимаемой должности. Именно поэтому могут отличаться суммы, которые получают курсанты даже на одном курсе.

I-II курсы

Базовая – от 9 646 до 10 320 грн .

. Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – от 14 561 до 15 109 грн.

III-IV курсы

Базовая – от 9 9 970 до 10 524 грн .

. Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – от 14 759 до 15 508 грн.

IV курс

Отличники и те, кто проходит стажировку – до 22 854 грн .

. Отличники из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – до 27 838 грн.

В прошлом году стипендия для всех курсантов составляла 8 тыс. грн. А 20 тыс. грн получали те, кто учился на отлично на последнем выпускном курсе.

Кого берут в ВУЗы

Вступительная кампания в высшие военные учебные заведения продолжается с 1 января. На обучение на конкурсной основе принимаются граждане Украины (в том числе военнослужащие военной службы по контракту и базовой военной службы), соответствующие требованиям:

возраст: от 17 до 30 лет;

образование: полное общее среднее, профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное предвысшее, высшее.

Для зачисления нужно пройти:

оценивание знаний;

профессионально-психологический отбор;

окончательный медицинский осмотр;

экзамен по физической подготовке.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине с сентября 2026 года все государственные стипендии для студентов университетов и колледжей удвоятся, включая академические, отраслевые и именные выплаты. Госбюджет на 2026 год предусматривает 6,6 млрд грн на стипендии, что на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!