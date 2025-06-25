В Украине создали новый сервис для пенсионеров: повлияет ли на выплаты

Украинским пенсионерам разрешили самостоятельно проверять дату и способ прохождения идентификации онлайн. Таким образом они могут легко убедиться, что имеют все основания для продолжения выплат пенсии.

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Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, это можно сделать на веб-портале учреждения. Услугу реализовали через новый сервис "Моя идентификация".

Сервис доступен для пользователей со статусом "пенсионер". Он позволяет узнать информацию об идентификации, которая необходима для продолжения выплат:

дата последней идентификации;

источник, с помощью которого она была проведена (например, учреждение банка).

Это удобно, поскольку пенсионеры из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) должны проходить идентификацию каждые полгода. Если пенсионер не нуждается в идентификации или ни разу ее не проходил, поля "Дата" и "Источник" сервиса "Моя идентификация" будут пустыми. А для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно сделать несколько шагов.

зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

войти в личный кабинет, авторизовавшись с помощью одного из способов:

квалифицированной электронной подписи (КЭП);



Дія.Підпису;



ID.GOV.UA.

выбрать рубрику "Моя идентификация" в меню слева.

Пользователям, которые являются пенсионерами, но в их личном кабинете сервис не отображается, советуют обновить страницу. Для этого нужно нажать на клавиатуре клавишу F5.

Изменения в процедуре идентификации пенсионеров в Украине

Украинские пенсионеры должны обязательно проходить идентификацию, потому что в случае ее отсутствия выплаты могут быть прекращены, но их восстановят после прохождения процедуры. Физическая идентификация нужна для проверки, находится ли пенсионер в живых и получает ли соцвыплаты именно тот украинец, которому они предназначены.

Идентификацию получателя пенсии проводят при получении им банковской карты или во время другого визита в отделение. Также пройти процедуру можно по видеосвязи.

Для пенсионеров, которые остаются на временно оккупированных территориях или находятся за границей, установлены также дополнительные условия, позволяющие предотвратить злоупотребления. А именно:

ежегодная физическая идентификация до 31 декабря (подтверждение личности);

до 31 декабря (подтверждение личности); осуществление расходов с пенсионного счета не реже одного раза в полгода.

В июне порядок идентификации был изменен. Теперь банки теперь обязаны непосредственно информировать Пенсионный фонд о дате прохождения такой процедуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году в Украине со средней зарплатой и полным стажем можно заработать на пенсию, размер которой составляет 5269,9 грн. При этом среднюю зарплату надо получать в течение 35 лет.

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