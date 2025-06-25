В Украине создали новый сервис для пенсионеров: повлияет ли на выплаты
Украинским пенсионерам разрешили самостоятельно проверять дату и способ прохождения идентификации онлайн. Таким образом они могут легко убедиться, что имеют все основания для продолжения выплат пенсии.
Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, это можно сделать на веб-портале учреждения. Услугу реализовали через новый сервис "Моя идентификация".
Сервис доступен для пользователей со статусом "пенсионер". Он позволяет узнать информацию об идентификации, которая необходима для продолжения выплат:
- дата последней идентификации;
- источник, с помощью которого она была проведена (например, учреждение банка).
Это удобно, поскольку пенсионеры из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) должны проходить идентификацию каждые полгода. Если пенсионер не нуждается в идентификации или ни разу ее не проходил, поля "Дата" и "Источник" сервиса "Моя идентификация" будут пустыми. А для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно сделать несколько шагов.
- зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- войти в личный кабинет, авторизовавшись с помощью одного из способов:
- квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- Дія.Підпису;
- ID.GOV.UA.
- выбрать рубрику "Моя идентификация" в меню слева.
Пользователям, которые являются пенсионерами, но в их личном кабинете сервис не отображается, советуют обновить страницу. Для этого нужно нажать на клавиатуре клавишу F5.
Изменения в процедуре идентификации пенсионеров в Украине
Украинские пенсионеры должны обязательно проходить идентификацию, потому что в случае ее отсутствия выплаты могут быть прекращены, но их восстановят после прохождения процедуры. Физическая идентификация нужна для проверки, находится ли пенсионер в живых и получает ли соцвыплаты именно тот украинец, которому они предназначены.
Идентификацию получателя пенсии проводят при получении им банковской карты или во время другого визита в отделение. Также пройти процедуру можно по видеосвязи.
Для пенсионеров, которые остаются на временно оккупированных территориях или находятся за границей, установлены также дополнительные условия, позволяющие предотвратить злоупотребления. А именно:
- ежегодная физическая идентификация до 31 декабря (подтверждение личности);
- осуществление расходов с пенсионного счета не реже одного раза в полгода.
В июне порядок идентификации был изменен. Теперь банки теперь обязаны непосредственно информировать Пенсионный фонд о дате прохождения такой процедуры.
Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году в Украине со средней зарплатой и полным стажем можно заработать на пенсию, размер которой составляет 5269,9 грн. При этом среднюю зарплату надо получать в течение 35 лет.
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