Какую пенсию получает украинец со средней зарплатой: сумма шокирует
В Украине со средней зарплатой и полным стажем можно заработать на пенсию, размер которой составляет 5269,9 грн. При этом среднюю зарплату надо получать в течение 35 лет (или же в среднем за жизнь иметь среднюю зарплату).
Как подсчитал OBOZ.UA, если есть 40 лет стажа и на протяжении всей карьеры получать среднюю зарплату, пенсия в 2025-м составит 6022,8 грн. Значительно увеличится выплата вместе с ростом зарплаты.
Например, если вы получали не среднюю зарплату, а зарплату, которая на 50% выше средней (по состоянию на сейчас это 27 883 грн), то размер пенсии составит 7904,9 грн при условии, если у вас есть 35 лет стажа. С такой зарплатой и 40 годами стажа можно получать пенсию в размере 9034,2 грн.
Кто и какие пенсии получает в Украине
Пенсии в Украине получают 10 млн 331 тыс. человек. Из них на пенсию по возрасту получает почти 7,5 млн украинцев, остальные - спецпенсионеры, пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца и тому подобное. Самые высокие пенсии (по закону - пожизненное денежное содержание) получают судьи. В среднем они могут рассчитывать на выплату в размере более 108 тыс. грн.
Главное:
- По возрасту: 7 490 320 человек, средняя - пенсия 6 085,74 грн
- По инвалидности: 1 574 456 человек, средняя - 5 364,98 грн
- В случае потери кормильца: 682 890 человек, средняя - 6 493,20 грн
- За выслугу лет: 525 134 человек, средняя - 12 315,12 грн
- Социальные пенсии: 54 646 человек, средняя - 2 826,49 грн
- Пожизненное содержание судей: 3 929 человек, средняя - 108 321,63 грн
Как считают пенсии в Украине
Для расчета пенсии применяют следующую формулу:
- средняя зарплата за три предыдущих года * ваш стаж в годах * соотношение вашей зарплаты к средней * 1%
Сейчас средняя зарплата за три предыдущих года составляет 15 057,09 грн. Это и есть база, на основе которой считается размер пенсии. Как видно из формулы, украинцы на пенсии могут претендовать за каждый отработанный год лишь 1% расчетного заработка.
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!