Какую пенсию получает украинец со средней зарплатой: сумма шокирует

В Украине со средней зарплатой и полным стажем можно заработать на пенсию, размер которой составляет 5269,9 грн. При этом среднюю зарплату надо получать в течение 35 лет (или же в среднем за жизнь иметь среднюю зарплату).

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Как подсчитал OBOZ.UA, если есть 40 лет стажа и на протяжении всей карьеры получать среднюю зарплату, пенсия в 2025-м составит 6022,8 грн. Значительно увеличится выплата вместе с ростом зарплаты.

Например, если вы получали не среднюю зарплату, а зарплату, которая на 50% выше средней (по состоянию на сейчас это 27 883 грн), то размер пенсии составит 7904,9 грн при условии, если у вас есть 35 лет стажа. С такой зарплатой и 40 годами стажа можно получать пенсию в размере 9034,2 грн.

Кто и какие пенсии получает в Украине

Пенсии в Украине получают 10 млн 331 тыс. человек. Из них на пенсию по возрасту получает почти 7,5 млн украинцев, остальные - спецпенсионеры, пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца и тому подобное. Самые высокие пенсии (по закону - пожизненное денежное содержание) получают судьи. В среднем они могут рассчитывать на выплату в размере более 108 тыс. грн.

Главное:

По возрасту: 7 490 320 человек, средняя - пенсия 6 085,74 грн

По инвалидности: 1 574 456 человек, средняя - 5 364,98 грн

В случае потери кормильца: 682 890 человек, средняя - 6 493,20 грн

За выслугу лет: 525 134 человек, средняя - 12 315,12 грн

Социальные пенсии: 54 646 человек, средняя - 2 826,49 грн

Пожизненное содержание судей: 3 929 человек, средняя - 108 321,63 грн

Как считают пенсии в Украине

Для расчета пенсии применяют следующую формулу:

средняя зарплата за три предыдущих года * ваш стаж в годах * соотношение вашей зарплаты к средней * 1%

Сейчас средняя зарплата за три предыдущих года составляет 15 057,09 грн. Это и есть база, на основе которой считается размер пенсии. Как видно из формулы, украинцы на пенсии могут претендовать за каждый отработанный год лишь 1% расчетного заработка.

Когда я выйду на пенсию? Сейчас время выхода на пенсию зависит только от стажа. Есть три варианта: в 60, 63 или 65 лет (большинство выходит на пенсию в 60 лет);

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, достаточно иметь 15 лет стажа. А вот требования для выхода на пенсию в 63 и 65 лет меняются.

Гарантированно в 60 лет можно выйти на пенсию, если вы имеете не менее 35 лет стажа.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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