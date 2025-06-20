В Украине обновили пенсионные правила: что должны делать получатели

В Украине пенсионеры должны обязательно проходить обязательную идентификацию. В случае ее отсутствия выплаты могут быть приостановлены (и возобновлены после прохождения). При этом в июне был изменен порядок идентификации – банки теперь обязаны напрямую информировать Пенсионный фонд (ПФУ) о дате прохождения такой процедуры.

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Соответствуюшие изменения утвердил Кабинет министров на постановлением № 720 от 18 июня. В документе прописано, что информация от банков для ПФУ должна происходить в электронном формате, но не чаще чем раз в сутки.

Идентификация получателя пенсии проводится при получении им банковской карты или во время другого визита в отделение. Также пройти процедуру можно по видеосвязи.

Для пенсионеров, которые остаются на временно оккупированных территориях или находятся за рубежом, установлены также дополнительные условия, которые позволяют предотвратить злоупотребления. А именно:

ежегодная физическая идентификация до 31 декабря (подтверждение личности);

до 31 декабря (подтверждение личности); осуществление расходов с пенсионного счета не реже одного раза в полгода.

Физическая идентификация, в частности, позволяет проверить, получает ли соцвыплаты именно тот украинец, которому они предназначены. Также она необходима для проверки, находится ли пенсионер в живых.

Также все пенсионеры, которые выехали из оккупации или остаются на оккупированной территории, должны письменно подтвердить, что не получают пенсию от Российской Федерации. Такая информация указывается в заявлении на назначение или продление пенсии либо предоставляется в произвольной форме.

Где пройти идентификацию для пенсии

У пенсионеров есть возможность выбрать удобный для себя способ идентификации. ПФУ предлагает несколько вариантов, как можно подтвердить свою личность:

филиал Пенсионного фонда – пенсионеры могут обратиться в любое отделение ПФУ как в онлайн-формате, так и при личном посещении. Это удобно для тех, кто проживает вблизи отделений или имеет доступ к интернету для онлайн-регистрации;

АО "Ощадбанк" – в любом отделении. Такой вариант подойдет тем, кто уже привык пользоваться банковскими услугами для пенсионных выплат;

дипломатические учреждения за рубежом – консульствах или посольства. Пригодится пенсионерам, которые находятся за пределами Украины;

видеоконференция – нужно заранее договориться о времени проведения такой сессии со специалистом ПФУ, что позволяет избежать очередей и возможных затруднений с подключением.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году в Украине со средней зарплатой и полным стажем можно заработать на пенсию, размер которой составляет 5269,9 грн. При этом среднюю зарплату надо получать в течение 35 лет.

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