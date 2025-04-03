Требовал с бизнеса "вознаграждение" за содействие работе: в Украине поймали с поличным топ-налоговика-взяточника

Одного из руководителей налоговой службы в Сумской области подозревают во взяточничестве - мужчину поймали на "горячем" - во время передачи неправомерной выгоды. Сейчас мужчина задержан – ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

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Как сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ), речь идет о руководителе управления контроля за подакцизными товарами Главного управления ГНС в Сумской области. Он подозревается в требовании неправомерной выгоды от предпринимателей.

Чиновник обещал директору компании, занимающейся оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом, предоставить лицензии на продажу горючего. А взамен требовал от него денежное "вознаграждение".

С предпринимателем чиновник коммуницировал с помощью своего знакомого, выступившего в качестве посредника, в том числе для передачи взятки. При передаче денег чиновника и его посредника задержали сотрудники СБУ, а преступление задокументировали.

Обоим фигурантам готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Если их вина будет доказана, мужчинам грозит лишение свободы в течение 8-12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех виновных.

Впрочем, это уже не первый подобный случай в этом году. В январе в Киеве задержан главный государственный инспектор Центрального межрегионального управления Государственной налоговой службы, который требовал деньги у бизнеса за "положительное" проведение проверок.

В прошлом году OBOZ.UA сообщал, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал бывшего начальника следственного управления Государственной налоговой инспекции Шевченковского района Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве Сергея Новачука, следователя этого управления Александра Стоянова и адвоката Сергея Тарасюка виновными в деле о ха. Новачук приговорен к 10 годам лишения свободы, Тарасюку и Стоянову – по 9 лет.

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