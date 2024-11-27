Коррупция в налоговой инспекции: взяточников из Киева приговорили к 10 годам тюрьмы

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновными трех фигурантов дела о взяточничестве. Экс-начальнику следственного управления финансовых расследований налоговой инспекции в Киеве присудили 10 лет лишения свободы, его сотруднику и адвокату – по 9 лет.

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Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). По данным журналиста Олега Новикова, речь идет о бывшем начальнике следственного управления Государственной налоговой инспекции Шевченковского района Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве Сергее Новачуке, следователе этого управления Александре Стоянове и адвокате Сергее Тарасюке.

Ранее их разоблачили на выражении просьбы и получении 36 тыс. долларов неправомерной выгоды. Деньги они от предпринимателя за возврат средств (974 тыс. гривен и 109 тыс. долларов) и товарно-материальных ценностей, изъятых при обыске.

В приговоре от 27 ноября говорится, что Новачука и Стоянова признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства) УК Украины. За это суд назначил им наказание в виде 10 и 9 лет лишения свободы соответственно. Кроме того, они были лишены права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года с конфискацией имущества.

Тарасюка признали виновным только в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, поэтому его приговорили к 9 годам лишения свободы. Юрист был лишен права заниматься адвокатской деятельностью сроком на три года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Ко всем обвиняемым суд применил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Они могут оспорить приговор в течение 30 дней со дня его оглашения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ВАКС признал народного депутата Андрея Одарченко виновным в предоставлении неправомерной выгоды главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафе Найему. Нардеп был приговорен к 8 годам заключения.

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