В Украине мошенники работают по-новому: что должен знать каждый

Украинцам звонят молодые и образованные "офисные" работники, которые умело убеждают своих собеседников: их счет в опасности и нужно срочно подтвердить свою личность, передав банковские данные. При этом от старых приемов многие из них отказались.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Наш шеф часто говорит: "Вижу возле бизнес-центра молодых людей и всегда думаю, может, этот сотрудники того самого "офиса" и они по-соседству с нами и работают", – рассказывает сотрудник одного из крупных банков, офис которого находится в БЦ в центре Киева.

Работы в мошеннических кол-центрах (офисах) пытаются романтизировать. Они якобы звонят только россиянам и выманивают деньги у представителей страны-агрессора. А недавно российские СМИ начали массово распространять информацию, что из украинских "кол-центров" по телефону не только выманивают деньги, но и вынуждают россиян поджигать военкоматы.

Олеся Данильченко, заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежных систем ЕМА, рассказывает: "офисы" обманывают и самих сотрудников. Сначала молодых людей убеждают, что они будут звонить только россиянам и выманивать деньги у врага. А после подключают и украинские телефонные базы. В результате обзванивать приходится не только клиентов Сбербанка России, но и украинского ПриватБанка (как и других банков).

"Против сотрудников используют такой же обман, какой потом используют против жертв сами сотрудники. Их убеждают, что это почти законно, что будут только россиянам звонить. Но в итоге эти "офисы" как работали и против украинцев, так и работают", – говорит Данильченко.

Только в июне, по оценкам Монобанка, количество случаев мошенничества (без учета воровства карт и случаев мошенничества с непредоставлением товаров и услуг) выросло на 26,6%. Клиенты банка потеряли 18,3 млн грн, и абсолютное большинство случаев (7,7 млн грн) – социальная инженерия. То есть это случаи, когда украинцам звонят, представляются службой безопасности банка, сотрудниками НБУ и т. д. и вынуждают раскрыть банковские данные или даже самостоятельно перевести деньги.

В июне, говорит Данильченко, разоблачили несколько "офисов" (кол-центров), которые выманивали деньги у украинцев. При этом мошеннические организации пытаются создать впечатление, что борьба с ними – в интересах России. Мол, хотя украинцы и теряют ежемесячно десятки (а может, и сотни) миллионов гривен из-за кол-центров, они работают и против россиян, выманивая у тех деньги.

"Мне позвонили, и сначала автоответчик сказал, что это служба безопасности Национального банка и если хочу продолжать разговор, нужно нажать единицу либо оставаться на линии. Затем девушка очень приятным тоном сказала, что если я хочу продолжать пользоваться своей картой Ощадбанка, то должен пройти проверку, иначе карту заблокируют. Но я свою карту Ощадбанка закрыл еще в прошлом году, когда сказал об этом, она молча повесила трубку", – расссказывает украинец Евгений. После он проверил номер, с которого ему звонили, в GetContact (сервис, который позволяет увидеть, как номер подписан у других пользователей).

Номер подписали как мошеннический. И судя по количеству оставленных отзывов и публикаций, мошенники успели обзвонить многих украинцев. В среднем один офис может совершать за месяц десятки тысяч звонков. В одном офисе работает до 60 человек. Все они проходят обучение, с каждым месяцем уровень их подготовленности растет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине участились случаи мошенничества по теме денежной помощи. В популярных мессенджерах и соцсетях аферисты предлагают украинцам "получить выплаты" якобы от ВПП ООН и других международных организаций, а затем очищают карты жертв.

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