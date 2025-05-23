В Украине могут повысить минимальную пенсию: в Раде объяснили, где взять деньги

Минимальная пенсия в Украине должна быть не ниже 4000 грн, но создаст 2,2 млрд грн дополнительной бюджетной нагрузки в месяц. Чтобы компенсировать эту сумму, нужно нейтрализовать теневой рынок табака и отменить спецпенсии.

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Об этом заявил председатель Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он подчеркнул, что вопрос низких пенсий является проблемой на протяжении всей истории независимой Украины, а во время полномасштабной российской агрессии эта проблема только углубилась, поскольку все собранные налоги направляются на военные нужды.

"Ситуация с государственными финансами в стране критическая. Мы очень и очень ограничены в наших финансовых ресурсах. А все невоенные расходы финансируем за счет помощи партнеров. Но несмотря на войну мы ежегодно индексируем пенсии", – напомнил Гетманцев, хотя в 2025 году минимальную пенсию не будут индексировать.

Нардеп назвал неприемлемым размер минимальной пенсии в Украине – около 2300 гривен. Также он признал, что эта проблема, несмотря на свою сложность, требует решения.

"Повысить минимальную пенсию нужно хотя бы до 4000 гривен. По расчетам, дополнительные расходы бюджета будут составлять около 2,2 миллиарда гривен в месяц", – отметил Даниил Гетманцев.

Увеличив минимальные можно увеличить и средние пенсии в государстве. А взять деньги на эту потребность можно из двух источников:

побороть теневой рынок табака ;

; отменить спецпенсии.

"Повышение пенсий не только поможет людям в такие трудные времена, но и стимулирует развитие экономики. Эти деньги полностью возвращаются в экономику и стимулируют рост спроса на товары прежде всего отечественного производства", – резюмировал политик.

Следует отметить, что минимальную пенсию в Украине получают лица, не имеющие достаточного страхового стажа, или те, кто имеет полный стаж, но не работает и достиг пенсионного возраста. Также на такие выплаты могут рассчитывать лица с инвалидностью I группы, а также вдовцы и вдовы, которые имеют право на пенсию по потере кормильца.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине изменили порядок получения пенсий для пенсионеров с временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц и граждан за рубежом. Отныне они могут получать выплаты в любом уполномоченном банке, а не только в Ощадбанке. Для них также будут действовать дополнительные условия идентификации и подтверждения, что они не получают выплаты от РФ.

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