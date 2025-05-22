Украинцам переписали правила получения пенсии: что изменилось и для кого

В Украине изменили порядок получения пенсий для пенсионеров с ВОТ (временно оккупированная территория), ВПЛ (внутренне перемещенные лица) и граждан за рубежом. Отныне они могут получать выплаты в любом уполномоченном банке, а не только в Ощадбанке. Для них также будут действовать дополнительные условия идентификации и подтверждения, что они не получают выплаты от РФ.

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Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Такая инициатива стала ответом на вызовы военного времени и направлена на непрерывность социальной поддержки.

Отныне пенсионеры, независимо от того, когда и оформляли ли статус ВПЛ, могут получать пенсию в любом уполномоченном банке, это открывает возможность более удобного доступа к средствам, особенно для тех, кто сменил место жительства или находится в труднодоступных регионах. "Получать пенсию можно в любом банке на территории Украины, в отделении "Укрпочты" или с доставкой на дом", – сообщили в Минсоцполитики. Для смены банка существует несколько вариантов:

лично в отделении Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

онлайн через веб-портал ПФУ;

подать заявление непосредственно в новом банке.

Для пенсионеров, которые остаются на ВОТ или находятся за рубежом, установлены также дополнительные условия. А именно:

ежегодная физическая идентификация до 31 декабря (подтверждение личности);

до 31 декабря (подтверждение личности); осуществление расходов с пенсионного счета не реже одного раза в полгода.

По словам Минсоцполитики, эти требования позволяют обеспечить справедливость системы и предотвратить злоупотребления. Важно то, что все пенсионеры, которые выехали с ВОТ или остаются на оккупированной территории, должны письменно подтвердить, что не получают пенсию от Российской Федерации.

Это оформляется в заявлении на назначение или продление пенсии либо в произвольной форме. Министерство социальной политики создало удобный веб-портал, где собрана вся актуальная информация:

инструкции по идентификации;

условия для различных категорий пенсионеров;

контакты для видеоидентификации;

ответы на распространенные вопросы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начнут засчитывать в страховой стаж периоды работы за рубежом (начиная с 1991 года), если с этой страной был заключен международный договор. Чем больше страховой стаж, тем раньше человек может выйти на заслуженный отдых (например, в 60 лет вместо 65) и тем выше будет размер выплат, ведь это напрямую зависит от продолжительности трудовой деятельности.

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