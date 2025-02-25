В Украине массово пересчитают пенсии: насколько увеличатся выплаты

Украинским пенсионерам перечислят выплаты. Индексация пенсий произойдет с 1 марта. Таким образом все пенсионеры будут получать на 100-1500 гривен больше.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства 25 февраля. Об этом в этот же день сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как и обещали, с 1 марта проводим индексацию пенсий. Это уже третья индексация во время полномасштабной войны, и это один из наших инструментов поддержки наименее защищенных граждан", – пояснил он.

Шмыгаль отметил, что после индексации пенсии 10 млн украинцев, получающих пенсионные выплаты, возрастут на 11,5%. Впрочем, доплаты будут иметь как нижнее, так и верхнее ограничение.

Минимальный размер повышения пенсий составит не менее 100 грн. И чтобы справедливо распределить финансовый ресурс и повысить именно самые маленькие пенсии, внедряем максимальный размер индексации — до 1500 грн.

Как узнать размер пенсии после индексации?

Ранее уже сообщалось, что сумма повышения для каждого пенсионера индивидуальна и зависит от страхового стажа, заработка, с которого уплачивались взносы, а также наличия инвалидности или других льгот. Узнать свой новый размер выплат можно онлайн через портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Для этого нужно:

войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи или ID-банкинга;

перейти в раздел "Моя пенсия" и просмотреть информацию о перерасчете.

Почему именно такой размер индексации

Формула расчета подразумевает, что размер повышения состоит из 50% уровня инфляции за предыдущий год и 50% среднего роста зарплат за последние три года. В бюджете Пенсионного фонда Украины заложена индексация на уровне 10%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине при проверках (инвентаризации) пенсионных дел могут снизить размер выплат. К примеру, Пенсионный фонд может установить, что часть зарплаты или стажа для исчисления пенсии была учтена безосновательно.

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