Пенсии в Украине масштабно пересчитают с 1 марта: какие выплаты ждать и как их проверить после индексации

В марте в Украине состоится индексация пенсий и узнать свой новый размер выплат можно онлайн через портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Сумма повышения для каждого пенсионера индивидуальна и зависит от страхового стажа, заработка, с которого уплачивались взносы, а также наличия инвалидности или других льгот.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. После проведения индексации узнать обновленную сумму своей пенсии можно онлайн через портал. Для этого нужно:

войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи или ID-банкинга;

перейти в раздел "Моя пенсия" и просмотреть информацию о перерасчете.

В марте 2024 г. в Украине состоится традиционная индексация пенсий. Это означает, что выплаты для большинства пенсионеров будут увеличены. Однако сумма повышения будет разной для каждого, поскольку она зависит от нескольких факторов: продолжительности страхового стажа, размера заработной платы, с которой уплачивались взносы, а также наличия определенных социальных льгот или статуса инвалидности.

Как рассчитывается сумма повышения пенсии

Ежегодно правительство устанавливает минимальные и максимальные пределы повышения пенсий. В предыдущие годы минимальная надбавка составила 100 гривен, а максимальная – 1500 гривен. То есть даже если согласно формуле расчет дает более высокую сумму, чем 1500 грн, фактическая доплата не превысит этот лимит.

К примеру, в 2023 году индексация составила 19,7%. Пенсионеры, которые получали 10 000 гривен, должны получить дополнительно 1 900 гривен. Но из-за установленного ограничения максимальная доплата составила всего 1500 гривен.

Сколько прибавят к пенсии в 2024 году

По предварительным расчетам индексация пенсий в 2024 году составит примерно 10%, хотя точная цифра будет известна ближе к марту. При этом:

пенсионеры, которые получают около 11 000 гривен могут рассчитывать на надбавку в 1 100 грн;

для пенсий в размере до 5000 грн (а это большинство украинских пенсионеров) повышение составит до 500 грн;

если расчетный размер пенсии (без учета доплат до минимального уровня) составляет менее 2361 грн, надбавка будет составлять от 100 до 200 грн;

для тех, у кого пенсия рассчитана в пределах 3000-4000 грн, доплата составит 300-400 грн;

пенсионеры, получающие до 5000 грн, могут рассчитывать на повышение в пределах 400-500 грн;

наибольшее повышение (от 1000 грн) получат те, чей расчетный размер пенсии превышает 10000 грн.

Почему именно такой размер индексации

Формула расчета подразумевает, что размер повышения состоит из 50% уровня инфляции за предыдущий год и 50% среднего роста зарплат за последние три года. В бюджете Пенсионного фонда Украины заложена индексация на уровне 10%. В то же время, по предварительным расчетам, учитывая более высокую инфляцию в 2024 году, этот показатель может возрасти до 11-12%.

Следует отметить, что специальные пенсии (например, судей, прокуроров, народных депутатов) индексируются по отдельным законам. Поэтому лица, получающие высокие пенсии по специальным условиям, на этот раз повышение могут не получить.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине при проверках (инвентаризации) пенсионных дел могут снизить размер выплат. К примеру, Пенсионный фонд может установить, что часть зарплаты или стажа для исчисления пенсии была учтена безосновательно.

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