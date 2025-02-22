В Украине проводят инвентаризацию пенсий: кому выплаты могут сократить

В Украине при проверках (инвентаризации) пенсионных дел могут снизить размер выплат. К примеру, Пенсионный фонд может установить, что часть зарплаты или стажа для исчисления пенсии была учтена безосновательно.

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Об этом пишет издание "На пенсии". Например, одной из пенсионерок из Днепропетровщины еще несколько лет назад коэффициент зарплаты почти с 2,2 снизили в 4 раза до 0,5. Основной размер пенсии тогда составил всего 958 гривен. И затем его подтащили к минимальному, который в то время составлял 1638 гривен.

Сегодня пенсия у женщины составляет 3370 грн. Это минимальная пенсионная выплата для лиц с полным стажем (для женщин это не менее 30 лет), которые не работают и которым исполнилось более 65 лет. Если бы не та проверка, сегодня женщина получала бы пенсию вдвое большую – до около 7 тысяч гривен. В Пенсионном фонде женщине объяснили, что в 2020 году ее пенсию инвентаризировали. Она жалуется, что ей даже не выдали акт инвентаризации, и об этом нет сведений в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Работники Пенсионного фонда подвергли сомнению достоверность сумм зарплаты, указанных в справках заявительницы. И когда определяли размер пенсии, вместо сумм зарплаты, указанных в справках, за 70-е годы проставили нули. В итоге пенсию посчитали так, будто женщина работала бесплатно, только с мизерной зарплатой в 2000-е годы. Коэффициент зарплаты был существенно занижен. В некоторых случаях так действительно иногда делают.

"Так же в 2020 году из расчета пенсии мужчину убрали справку о зарплате до 2000 года, что также значительно уменьшило пенсию. Как нам стало понятно, у ушедших на пенсию пенсионеров после 2000 года или вообще не брали справки о зарплате до 2000 года, или потом их убирали", – пожаловалась украинка.

Существует порядок проведения инвентаризации пенсионных дел, утвержденный постановлением правления Пенсионного фонда. Периодически выборочная проверка правильности оформления пенсий и достоверности выданных документов допускается. Во время таких проверок, кстати, пенсию могут и увеличить, а не только уменьшить. Хотя, не исключаю, что главная цель таких проверок это, конечно, экономия.

"И если вы не согласны с действиями местного управления, то никогда не помешает написать жалобу в областное управление или в Пенсионный фонд Украины. Иногда это также может быть действенно даже без обращения в суд. Поверьте, я знаю об этом не понаслышке", – говорится в публикации.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн.

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