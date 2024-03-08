В Украине кардинально изменят пенсионную систему и индексацию: все выплаты будут назначать по-новому

Минсоц готовит пенсионную реформу, которая предусматривает не просто новые правила индексации, но изменение правил расчета всех будущих выплат. Пенсию планируют разделить на две составляющие: базовую и индивидуальную. Последняя будет считаться в баллах, в зависимости от стажа и размера зарплаты. Таким образом, чиновники планируют убрать зависимость от средней по стране зарплаты, из-за чего пенсии постоянно устаревают.

О том, какой будет реформа и как она изменит правила для всех, читайте в материале OBOZ.UA.

Министерство соцполитики готовит масштабную реформу: вот ее общие черты

Украинцы уже скоро будут выходить на пенсию по новым правилам. Реформа разрабатывается уже не первый месяц, однако окончательных расчетов и предложений еще нет. Как рассказала в интервью OBOZ.UA заместитель министра соцполитики Дарья Марчак, как только внутри ведомства согласуют детали, их представят для обсуждения. Однако некоторые принципы все же удалось выяснить.

Реформа должна изменить формулу расчета пенсии и правила индексации. Изменения должны решить ряд проблем. Среди них – разные права для пенсионеров в зависимости от года выхода на пенсию. Формула расчета прописана таким образом, что даже за пять лет выплаты кардинально устаревают. При этом в результате индексации расчетная пенсия не повышается до достаточного уровня. Для понимания рассчитаем пенсию для двух мужчин с одинаковыми пенсионными правами. Оба работали 35 лет и имели среднюю заработную плату.

первый вышел на пенсию в 2020 году. Его пенсия по формуле составила 2683 грн;

второй вышел на пенсию в 2024 году. Его пенсия по формуле составила 4741 грн.

То есть у двух пенсионеров, которые имеют одинаковые права, оба работали 35 лет и имели среднюю зарплату, столь разные расчетные пенсии. Причина в формуле: среднюю зарплату за три года умножают на 1%, на стаж в годах и на соотношение собственной зарплаты к средней. Например, если вы в этом году выходите на пенсию, имеете среднюю зарплату и 31 год стажа, то вашу выплату посчитают так: 13 547 (средняя зарплата за три года) * 1% * 1 (соотношение вашей зарплаты к средней) * 31 (стаж). То есть пенсия составит 4199,57 грн.

Как результат, имеем ситуацию, когда в 2020 году средняя зарплата за три предыдущих года составляла 7 668 грн, а сейчас (за последние три года) – 13 547 грн. Это приводит к значительной разнице между пенсиями. Более того, индексацию проводят только после того, как с момента назначения пенсии проходит три года. Однако за период без повышения пенсия настолько устареет, что в дальнейшем индексация уже не поможет выровнять выплаты.

К примеру, в 2024-м расчетный размер пенсии в размере 2683 грн увеличат всего на 214,6 грн (8%). А вот пенсию в 4741 грн (назначена в этом году) не будут индексировать следующие три года. Как результат, уже через несколько лет она тоже будет устаревшей и индексация ей уже не поможет.

Как увеличат такую пенсию, Минсоц не сообщает. Однако ранее в ведомстве говорили о том, что будет введена балльная система, которая поможет оценить заработную плату. В то же время Марчак в интервью OBOZ.UA рассказала, что при разработке нововведений изучали опыт европейских стран, в частности Литвы.

Собеседники в правительстве анонимно раскрыли несколько деталей по поводу того, какой будет модель будущей пенсионной системы в Украине. В Минсоцие пока от комментариев воздержались. Итак, пенсии украинцев после расчета по новой модели будут состоять из двух частей:

социальной (базовой) части + индивидуальной (персональной) части

Первая часть для всех будет одинаковой, вторая будет зависеть от стажа и зарплаты. Если вы проработали один год со средней зарплатой, то заработали 1 балл. Если же зарплата в два раза больше средней – один год дает сразу два балла. Балл может уменьшаться, если размер заработной платы меньше средней. У действующей пенсии есть схожий показатель – коэффициент оценки заработка. Однако в просчитываемой модели балл используют не просто для того, чтобы в зависимости от его размера уменьшить или увеличить среднюю за три года зарплату. Каждому баллу хотят дать денежную оценку.

К примеру, в Литве, опыт которой изучают в украинском правительстве, в прошлом году каждый пенсионный балл стоил 5,7 евро. То есть за 35 лет стажа со средней зарплатой размер "индивидуальной" пенсии составлял 199,5 евро. Вместе с тем базовый размер пенсии составлял 246,21 евро. То есть в прошлом году гражданин Литвы, вышедший на пенсию со средней зарплатой и 35 годами стажа, заработал на пенсию в размере 445,7 евро (18 536 грн). Средняя же пенсия в этой стране составляет 575 евро. Здесь отметим, что речь идет только о пенсии по формуле, как и в Украине, в Литве также есть возможности получить дополнительные надбавки для разных категорий.

А теперь, например, рассчитаем, сколько украинец может заработать с действующей формулой расчета пенсии. Средняя зарплата в Литве в прошлом году составляла 1235 евро (после отчисления всех налогов). Это 63 434 грн. Кстати, украинец "на пенсию" вносит вклад в размере 22% зарплаты, а гражданин Литвы – 19,5% (также есть индивидуальное пенсионное накопление в размере 3%, вместе – 22,5%). То есть условия практически равны.

Если украинец с зарплатой 63 434 грн (при условии, что отношение его зарплаты к средней не изменялось на протяжении карьеры) выйдет на пенсию с 35 годами стажа, размер его выплаты составит 17 861 грн (или 429,4 евро). То есть при одинаковых условиях, с одинаковыми зарплатами в Литве можно заработать на пенсию в размере 18,5 тыс. грн, а в Украине – 17,8 тыс. грн. Разница незначительная.

Отметим, что, по последним данным ПФУ, средняя зарплата в Украине составляет менее 17 тыс. грн. Указанные расчеты уместны для сравнения формул в двух странах, однако не показывают соотношения фактических зарплат и пенсий. Средняя пенсия составляет всего 5,3 тыс. грн.

Самая большая проблема в том, что в украинской формуле расчета пенсии всегда фигурирует размер зарплаты за последние три года. И если у молодого пенсионера сейчас есть в формуле средняя зарплата за 2021, 2022 и 2023 годы и это значительная сумма, то через 10 лет посчитанная зарплата будет такой же, но из-за инфляции и девальвации гривни эта сумма потеряет свою покупательную способность.

Проблемы только пенсионной реформой не решить

В Украине есть три ключевые проблемы пенсионной системы: низкий уровень белых зарплат (частично из-за теневой занятости, частично – из-за состояния экономики), демографический кризис (соотношение пенсионеров к работающим должно быть один к двум, а у нас – один к одному) и устаревшее законодательство. Пенсионная реформа может решить исключительно последний пункт и только частично.

Кстати, в Литве пенсионный возраст постепенно растет до 65 лет. Все европейские страны имеют больший пенсионный возраст, чем Украина. И это при том, что в Украине тяжелейшие экономические условия, поэтому средств на ранние пенсии и возможностей не поощрять экономическую активность 60-летних нет. Правительство боится повышать общий пенсионный возраст, поскольку получит значительное сопротивление со стороны общества. Более того, ни один чиновник даже не озвучивает необходимость поднимать возраст выхода на пенсию. Однако это придется сделать. Еврокомиссия еще несколько лет назад предупредила, что к 2060 году из-за роста продолжительности жизни пенсионный возраст нужно будет увеличить до 70 лет. Сейчас оптимальным показателем считают 67 лет, минимальным – 65 лет. Украинцев же называют нетрудоспособными и отправляют на пенсию при условии выполнения требования к стажу уже в 60 лет.

В Кабмине надеются, что благодаря реформе им удастся убрать около 160 разных надбавок и доплат и увеличить расчетный размер пенсии. Однако на реальный размер пенсий это не повлияет: денег на это нет. Разница в том, что сейчас ваша заработанная пенсия по формуле может быть на уровне 1 тыс. грн, а с учетом возраста и всех надбавок вам могут платить, например, 2840 грн (если вам больше 65 и у вас полный стаж). После реформы ваша заработанная и подсчитанная по формуле пенсия должна составлять около 2840 грн и без надбавок.

С малым стажем или с низкими зарплатами рассчитывать на значительное повышение пенсий не стоит.