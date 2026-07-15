В стране ЕС изменили условия выплат беженцам: что нужно знать украинцам

В Германии начали масштабную реформу, которая может положить конец эпохе лояльного отношения к получателям социальных выплат. В частности, изменения коснутся как местных безработных, так и украинских беженцев с временной защитой – им будет гораздо сложнее отказаться от предложенной работы, а за пропуск встреч в "джобцентрах" будут предусмотрены жесткие санкции.

Видео дня

Детали реформы опубликованы на сайте правительства Германии. В частности, она предусматривает отмену пособия "бюргергельд" ("деньги для граждан") и его замену выплатой базового дохода (Grundsicherungsgeld), я

Основные изменения

Если раньше центры занятости (Jobcenter) позволяли в течение длительного времени сосредоточиться на изучении языка и нострификации дипломов, то теперь приоритеты сместились. В частности

Проверка "с порога"

Главная задача сотрудников Jobcenter – оценить, может ли человек выйти на работу немедленно. Любые курсы или переквалификация будут назначаться только в том случае, если найти работу в текущей ситуации вообще невозможно.

Работа для родителей с маленькими детьми

Срок пребывания в декрете для получателей пособия существенно сократили. Раньше родители имели право не работать, пока ребенку не исполнится 3 года. Теперь их будут привлекать к интеграционным мероприятиям и поиску работы, как только малышу исполнится 14 месяцев.

Отмена льгот на имущество и жилье

Полностью отменен годовой "льготный период", в течение которого личные сбережения не учитывались. Теперь лимит защищенных сбережений жестко привязан к возрасту (например, до 30 лет – всего 5000 евро, после 50 лет – до 20 тыс. евро). Расходы на аренду жилья также строго ограничиваются с первого дня.

Контроль за самозанятыми

Если человек открыл собственное дело, через год государство проведет аудит. Если бизнес окажется экономически нерентабельным, предпринимателя обяжут вернуться к поиску обычной наемной работы.

Система наказаний

Санкции за нарушение регламента или отказ от сотрудничества стали молниеносными и бескомпромиссными. Сокращение базовых выплат (Regelbedarf) будет происходить по новой схеме.

Последствия пропуска встреч в Jobcenter

1-й пропуск – предупреждение (без финансовых последствий).

2-й пропуск – минус 30% от суммы выплаты за один месяц

3 пропуска подряд – запуск многоступенчатой процедуры, грозящей полной отменой выплат, включая пособие на жилье/

Отказ от предложенных вакансий

Возможностей отклонить предложение о работе практически не осталось. От получателя требуют соглашаться на любую работу, которую он способен выполнять физически и умственно (даже если она существенно ниже его квалификации).

Если зафиксирован необоснованный или систематический отказ от рабочего места, базовую часть выплаты (которая в настоящее время составляет от 500 евро) могут сократить на 30% на три месяца или вообще отменить без предупреждения.

Новые правила четко дают понять: государственная поддержка остается только для тех, кто объективно не способен обеспечить себя самостоятельно, тогда как все трудоспособные граждане должны быть максимально быстро интегрированы в немецкий рынок труда.

Как сообщал OBOZ.UA, также с 8 июля в Польше изменили правила трудоустройства. Новые нормы касаются и украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!