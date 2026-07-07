В Польше изменили правила трудоустройства: что это означает для украинцев

В Польше уже с 8 июля вступают в силу изменения в законодательство, которые значительно расширили полномочия Национальной инспекции труда (PIP). Инспекторы смогут признавать, что фактические трудовые отношения являются трудовым договором, даже если формально стороны заключили гражданско-правовое соглашение. Таким образом, украинские беженцы, работающие в Польше по гражданско-правовым договорам или по модели B2B, могут получить дополнительную защиту своих трудовых прав.

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Реформа направлена на борьбу с так называемыми "мусорными договорами" и случаями фиктивной самозанятости, когда человек фактически работает как штатный сотрудник, но официально оформлен как подрядчик или частный предприниматель. Новые правила также предусматривают существенное ужесточение ответственности работодателей за нарушение трудового законодательства, в частности увеличение штрафов, говорится в пояснении правительства страны.

Что именно изменилось

Главное нововведение заключается в том, что PIP получила право оценивать не только текст договора, но и реальные условия работы. Если в ходе проверки инспектор установит, что работник выполняет обязанности как обычный наемный сотрудник – работает по графику работодателя, выполняет его указания, работает в определенном месте и получает регулярную оплату, – гражданско-правовые отношения могут быть переквалифицированы в трудовые.

Раньше для этого обычно требовалось обращаться в суд. Кроме того:

инспекторы получили более широкие контрольные полномочия;

усилено сотрудничество между PIP, налоговыми органами и учреждением социального страхования ZUS;

для работодателей увеличены штрафы за нарушение трудовых прав работников.

Впрочем, инспекторы PIP не смогут автоматически переводить любой договор в трудовой. Сначала работодателю может быть вынесено предписание устранить нарушение, а уже затем – административное решение, которое может быть обжаловано в суде.

Что это означает для украинцев в Польше

Для украинцев эти изменения могут оказаться особенно важными, ведь многие иностранцы работают именно по договорам zlecenie, umowa o dzieło или B2B. Сам по себе такой формат трудоустройства остается законным, но работодатель больше не сможет использовать его только для того, чтобы обойти требования Трудового кодекса.

Если фактические условия работы имеют признаки трудовых отношений, работник может получить все гарантии, предусмотренные трудовым договором. Это, в частности:

оплачиваемый отпуск;

оплата сверхурочной работы;

защита от незаконного увольнения;

больничные;

полный пакет социального страхования и пенсионных взносов.

В то же время реформа не означает автоматического перевода всех работников с договоров B2B или гражданско-правовых соглашений на трудовые договоры. Если сотрудничество действительно имеет признаки независимой предпринимательской деятельности или оказания услуг, новые правила не должны повлиять на такой формат работы. Ключевым критерием теперь является не название договора, а реальный характер выполнения работы.

Юристы рекомендуют работникам, у которых есть сомнения в законности своего трудоустройства, обратить внимание на условия сотрудничества. Если работодатель устанавливает график, контролирует процесс работы, определяет место ее выполнения и фактически управляет работником как штатным сотрудником, это может говорить о наличии трудовых отношений независимо от названия договора.

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