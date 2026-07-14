Предлагают зарплату в 100 тыс. грн, но кадров не хватает: кого ищут украинские работодатели

В Черновицкой области водителям международных перевозок официально предлагают зарплату до 100 тысяч гривен в месяц, а десятки технических специалистов могут претендовать на 40-60 тысяч гривен. Работодатели повышают оплату из-за острого дефицита квалифицированных кадров и все более жесткой конкуренции за опытных работников.

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Об этом рассказала директор областного центра занятости Любовь Кожолянко в комментарии "Суспильному". Самую высокую зарплату среди актуальных вакансий в Черновицкой области предлагают водителю, который будет осуществлять международные перевозки.

Важно, что заявленные 100 тысяч гривен – это официальная зарплата, которую работодатель готов выплачивать работнику. Однако соискатель должен соответствовать ряду требований. В частности, необходимо иметь не менее одного года опыта работы, водительское удостоверение соответствующей категории и полный пакет документов, необходимых для осуществления международных перевозок.

Также кандидат должен иметь действующий загранпаспорт. Фактически работодатель ищет уже подготовленного специалиста, который может без длительного обучения приступить к работе на международных маршрутах. Именно дефицит таких работников подталкивает зарплатные предложения к уровню, который в несколько раз превышает среднюю заработную плату по актуальным вакансиям в регионе.

Конкуренция за технических специалистов

В Черновицком областном центре занятости обращают внимание на четкую тенденцию: зарплаты в профессиях технического направления стремительно растут. Работодатели всё активнее конкурируют не просто за работников, а именно за людей с опытом, профессиональными навыками и необходимой квалификацией.

Особенно высоким остается спрос на инженеров, механиков, монтажников, операторов станков с программным управлением и других технических специалистов. По словам Кожолянко, проблема заключается именно в нехватке высококвалифицированных профессиональных кадров.

Из-за этого компании вынуждены предлагать более высокую заработную плату, чтобы привлечь нужного специалиста или переманить его к другому работодателю. При этом перечень самых высокооплачиваемых профессий на Буковине за последние годы кардинально не изменился. Меняется другое – суммы, которые бизнес готов платить работникам.

Кому ещё предлагают от 40 до 60 тысяч гривен

Сразу несколько актуальных вакансий в Черновицкой области предусматривают зарплаты, которые существенно превышают средний уровень предложений на региональном рынке труда. До 60 тысяч гривен в месяц работодатели готовы платить биотехнологу и главному механику.

Зарплату в размере 50 тысяч гривен предлагают монтажнику технологического оборудования, слесарю по ремонту колесных транспортных средств и слесарю-электрику. Заведующий аптекой может претендовать на зарплату в 46,3 тысячи гривен. В то же время швеям в регионе готовы платить до 45 тысяч гривен в месяц.

Еще ряд специалистов может зарабатывать около 40 тысяч гривен. Среди них — главный инженер, директор малого строительного предприятия, заместитель директора департамента — начальник отдела, инженер по автоматизированным системам управления производством, менеджер, оператор станков с программным управлением и шеф-повар.

Таким образом, среди самых высокооплачиваемых вакансий региона преобладают технические и производственные специальности. В то же время высокие зарплаты предлагают и отдельным руководителям, а также работникам сферы услуг.

Вакансий с зарплатой до 100 тысяч пока немного

Всего в базе Черновицкой областной службы занятости насчитывается около 1,5 тысячи актуальных вакансий. При этом лишь 20 предложений предусматривают зарплату от 40 до 100 тысяч гривен в месяц. То есть столь высокие доходы остаются скорее исключением для регионального рынка труда.

В то же время само появление вакансий с шестизначной зарплатой демонстрирует, насколько остро отдельные работодатели нуждаются в квалифицированных работниках. Для сравнения: средняя зарплата, указанная в актуальных вакансиях на Буковине, в настоящее время составляет почти 16 тысяч гривен. Еще в начале года этот показатель лишь немного превышал 13 тысяч гривен.

Главной причиной роста зарплат называют кадровый дефицит. При этом бизнесу не хватает не просто людей, готовых работать, а специалистов с конкретными профессиональными навыками.

Особенно сложно найти опытных работников для технических, производственных и инженерных направлений.Подготовка таких кадров требует времени, а человек без соответствующей квалификации часто не может сразу заменить опытного механика, инженера, монтажника или оператора сложного оборудования.

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