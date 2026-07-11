Украинки устраиваются на работу водителями тракторов и сварщицами: работодатели изменили подходы

В Украине по запросу работодателей женщин обучают профессиям, которые раньше считались "мужскими". Уже более 1,5 тыс. украинок освоили такие профессии: станочница, водительница, электрогазосварщица, электромонтерша, мастер по диагностике и монтажу, машинистка, монтажница, оператор станков, аппаратов и котельных, слесарка, токарка, трактористка, фрезерщица и другие.

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Об этом сообщает Государственная служба занятости. Экспериментальный проект по обучению женщин профессиям, в которых женщины традиционно были недостаточно представлены, по запросу работодателя стартовал в 2025 году. За это время такой возможностью воспользовались 1,5 тысячи женщин. Только с начала года к программе присоединились 532 участницы, которые решили сменить профессиональное направление и начать новый этап карьеры.

Больше всего участниц проекта обучались по направлению Ивано-Франковского областного центра занятости – 78, что составляет почти 15 % от общего числа. Также среди лидеров – Львовская и Житомирская области.

Программа обучения женщин условно "мужским" профессиям дает возможность освоить 31 профессию, пользующуюся высоким спросом среди работодателей.

Среди них: станочница, водительница, электрогазосварщица, электромонтерша, мастер по диагностике и монтажу, машинистка, монтажница, оператор станков, аппаратов и котельных, слесарка, токарка, трактористка, фрезерщица и другие.

Наибольшим спросом среди женщин пользуются следующие профессии:

станочница деревообрабатывающих станков – 520 участниц,

оператор котельной – 300,

водительница погрузчика – 158,

трактористка – 218,

водительница автотранспорта – 70.

Всего за время реализации проекта Служба занятости получила более 1600 заявок на обучение женщин от 882 работодателей. Стоимость обучения покрывает Служба занятости, а курс длится в среднем 3 месяца.

"Программа приобретает всё большую популярность; из последних примеров – трудоустройство 36 женщин в Закарпатье в ООО "К’Лен". Предприятие занимается деревообработкой; в связи с потребностью в пополнении кадров руководство обратилось в Хустский филиал Закарпатского областного центра занятости. Благодаря появлению вакансий операторов деревообрабатывающих станков специалисты по трудоустройству направили 36 клиенток на обучение отдельными группами на базе ООО "Учебное заведение "Черкасский учебно-курсовой комбинат" и КУ "Межгорский профессиональный колледж". В настоящее время все они уже приступили к работе", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на украинском рынке труда сложился значительный дисбаланс между финансовыми ожиданиями украинцев и реальными предложениями бизнеса. В некоторых отраслях специалистам предлагают значительно более высокие зарплаты, чем те просят, тогда как в других сферах запросы кандидатов существенно превышают возможности рынка.

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