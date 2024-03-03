В Monobank произошел сбой из-за IT: соучредитель развеселил объяснением

В воскресенье, 3 марта, в приложении Monobank произошел технический сбой. При этом по состоянию на 11:53 уже работает.

"Уже все хорошо. Очень извиняюсь еще раз. Кто-то в субботу много выпил, поэтому утром не смог нормально проснуться. Поэтому вывод такой – ИТовцы не должны бухать вместе, а только по графику", – написал в своем Telegram-канале Олег Гороховский, соучредитель Мonobank.

До этого войти в мобильное приложение можно было, но предупреждалось о сбое. Впрочем, сделать какие-либо операции – от пополнения мобильного до перевода средств – было невозможно.

Ранее сообщалось, что украинцы могут снимать со своих счетов немалые суммы из-за банкоматов – однако не безграничны и далеко не всегда. Дело в том, что после начала полномасштабной войны на снятие наличных денег были установлены лимиты – во избежание возникновения ее дефицита.

При этом единого лимита для всех банков нет – каждый из них устанавливает свой.

Как писал ранее OBOZ.UA, в марте 2024 года ставки по акционным гривневым депозитам в зависимости от срока размещения средств могут достичь 17% годовых. Впрочем, такие акции будут точечными и кратковременными, а средние проценты останутся неизменными: 13,5% годовых для депозитов на 3-6 месяцев и 12,5-13% для вкладов на срок от 9 месяцев до 1 года.

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