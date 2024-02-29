В банкоматах стоят ограничения на выдачу налички: украинцам рассказали, сколько денег можно снять

Украинцы могут снимать со своих счетов довольно большие суммы через банкоматы – однако не безграничные и далеко не всегда. Дело в том, что после начала полномасштабной войны на снятие налички были установлены лимиты – чтобы избежать возникновения ее дефицита.

При этом единого лимита для всех банков нет – каждый из них устанавливает собственный. К примеру, по данным Национального банка, ПриватБанк разрешает снять 20 000 грн за раз. При этом следующий раз подобную операцию можно будет провести только через 3 часа.

Ощадбанк разрешает снимать не больше 50 000 грн в сутки. Количество подходов к банкомату при этом не ограничивается – т.е., снимать можно разные суммы, однако превысить суточный лимит не удастся.

Укрэксимбанк разрешает снимать 25 000 грн за раз. Количество подобных операций не ограничивается. Кроме того:

Райффайзен Банк разрешает снять 20 000 грн в сутки;

разрешает снять 20 000 грн в сутки; Укргазбанк – 5 000 грн за раз. Суточный лимит – 20 000 грн;

– 5 000 грн за раз. Суточный лимит – 20 000 грн; Сенс Банк – 20 000 грн в сутки;

– 20 000 грн в сутки; ПУМБ – 20 000 грн в сутки;

– 20 000 грн в сутки; Укрсиббанк – 20 000 грн в сутки;

– 20 000 грн в сутки; ОТП Банк – 5 000 грн за раз. При этом количество операций не ограничено;

– 5 000 грн за раз. При этом количество операций не ограничено; Универсал банк – 20 000 грн в сутки;

– 20 000 грн в сутки; Пивденный – 10 000 грн за раз. Суточный лимит – 20 000 грн;

– 10 000 грн за раз. Суточный лимит – 20 000 грн; Кредобанк – 10 000 грн за раз. Следующий раз подобную операцию можно будет провести только через 2 часа 30 мин.;

– 10 000 грн за раз. Следующий раз подобную операцию можно будет провести только через 2 часа 30 мин.; Таскомбанк – 10 000 грн в сутки.

Где еще можно снять наличку

Помимо банкоматов, снять наличку украинцы могут также в отделениях банков. А также в:

аптеках;

магазинах;

на АЗС и т.п.

К примеру, в сетях АТБ-Маркет, Сильпо, Фора, Varus и пр. можно снять до 6 000 грн. Столько же на АЗС OKKO и WOG (с полным списком можно ознакомиться ниже. Стоит учитывать, что он не окончательный и может быть дополнен).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки устанавливают лимиты для денежных переводам с карты на карту, чтобы противодействовать мошенничеству и отмыванию денег. Ограничиваются не только суммы переводов, но и количество транзакций. Однако эти лимиты различаются в зависимости от финучреждения.

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