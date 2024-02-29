Банки Украины перепишут ставки по депозитам: на какие проценты рассчитывать в марте

В марте 2024 года ставки по акционным гривневыми депозитам в зависимости от срока размещения средств могут достигнуть17% годовых. Впрочем, такие акции будут точечными и кратковременными, а средние проценты останутся прежними: 13,5% годовых для депозитов на 3-6 месяцев и 12,5-13% для вкладов на срок от 9 месяцев до 1 года. Валютные депозиты при этом будут становиться все менее выгодными.

Такой прогноз озвучил OBOZ.UA директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев. По его словам, в сегменте гривневых вкладов могут наблюдаться две параллельные тенденции:

"Стагнация" ставок

"С конца декабря 2023 года большинство банков уже пересмотрели доходность собственных гривневых вкладов, а потому ставки по гривневым вкладам почти не изменятся. Так средняя доходность депозитов сроком на 3-6 мес. составит 13,5% годовых, более длительные во времени вклады (от 9 мес. до 1 года) дадут в среднем 12,5-13% годовых", – отметил Замотаев.

Усиление "депозитной конкуренции" между банками

Украинцы будут пытаться найти наиболее привлекательные условия для своих сбережений. Именно поэтому, по мнению специалиста, на рынке могут появляться новые депозитные продукты или начнут действовать краткосрочные депозитные акции, проценты по которым могут быть несколько улучшены – в среднем до 15,5–17% годовых.

"Вряд ли увеличение доходности по депозитам в марте будет носить системный или долгосрочный характер: скорее всего эти "улучшенные" депозиты будут точечными, нацеленными именно на увеличение депозитных портфелей банков", – считает Замотаев.

При этом чистая прибыль по гривневым вкладам, учитывающий инфляцию и банковские комиссии сохранится в среднем на уровне 5-6%. Это, по мнению банкира, будет стимулировать граждан к открытию новых вкладов.

Что касается валютных депозитов, то по мнению эксперта, в марте продлится период постепенного снижения ставок по ним. "Инерция предусматривает хилое сокращение ставок, соответственно будет снижаться популярность таких вкладов. Этот процесс длится уже более шести месяцев, и за это время, например, средние ставки по годовым долларовым вкладам сократились с 3% до 1,8% годовых, а средние ставки по вкладам в евро снизились с 2% до 1,5-1,6% годовых", – отметил Замотаев.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе-2024 украинцы впервые за 1,5 года начали забирать деньги из банков. Общее падение объема депозитов резидентов в банках составило 2,1%, а сумма вкладов снизилась на 49,2 млрд грн, до 2,35 трлн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!