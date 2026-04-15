Для украинцев готовят новые правила уплаты штрафов за нарушение ПДД: что хотят изменить

В Украине планируют либерализовать подход к уплате штрафов за нарушение ПДД. В частности предлагается продлить сроки для уплаты автоматических штрафов, а также подачу постановлений на принудительное исполнение.

Как сообщили в пресс-службе Аппарата Верховной Рады, соответствующая норма прописана в правительственном законопроекте №13614. 15 апреля Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять его за основу.

Целью законопроекта называют повышение эффективности исполнения штрафов, то есть уменьшение количества обжалований. Это стало следствием крайне короткого срока для уплаты штрафа.

"Нередки случаи незначительной просрочки такой уплаты, что в соответствии со статьей 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях влечет взыскание уже двойного размера штрафа, указанного в постановлении. В результате увеличивается количество постановлений, которые обжалуются", – говорится в пояснительной записке.

Что предлагают изменить

Срок для добровольной оплаты – 15 дней (сейчас 10 дней).

Срок для передачи постановлений на принудительное исполнение – 3 месяца (сейчас 30 дней).

Когда штрафуют за отсутствие страховки

Полис обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) является обязательным для водителей. Поэтому за его отсутствие автомобилистам грозят штрафы – 425 грн. А если эту сумму не оплатить в течение 15 дней, она удваивается – до 850 грн.

Но следует учитывать, что останавливать автомобиль исключительно для проверки страховки полицейские не могут – должна быть законная причина. Чаще всего проверка автогражданки происходит в нескольких типичных ситуациях:

во время остановки за нарушение правил дорожного движения;

в случае дорожно-транспортного происшествия ;

; при проверке автомобилей на транзитных или иностранных номерах.

