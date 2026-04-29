Украинцам готовят новые категории водительских удостоверений: какой список предлагают

Кабинет министров Украины (КМУ) внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает масштабные изменения в закон "О дорожном движении". Он имеет целью гармонизировать украинское законодательство с требованиями ЕС. Среди новинок: дополнение и внесение новых статей в закон "О дорожном движении", цифровизация, уточнения о прекращении, остановке и восстановлении права управления транспортным средством (ТС) и, в частности, введение обновленной системы категорий водительских прав.

Законопроект № 15200 предлагает расширить полномочия правительства в сфере безопасности дорожного движения. Речь идет о праве Кабмина утверждать образцы водительских удостоверений, регистрационных документов и опознавательного автомобильного знака Украины.

Отдельно предусмотрено предоставить правительству полномочий урегулирования использования электронных документов – водительскогоудостоверения и свидетельства о регистрации ТС. Правительство будет определять порядок их формирования и проверки.

Кроме того, оно будет определять требования к данным, содержащимся в электронном удостоверении водителя и электронном свидетельстве о регистрации ТС. Также предлагается изменить порядок их обновления, меры по обработке и защите персональных данных владельцев таких документов.

Также законопроект предлагает разрешить КМУ принимать решение о делегировании части административных услуг в этой сфере органам местного самоуправления.

В законе "О дорожном движении" статьи 15-2 предлагается детализировать и внедрить новую классификацию категорий водительских удостоверений:

AM – мопеды и легкие квадроциклы (скорость до 45 км/ч);

A1, A2, A – различные классы мотоциклов и трициклов в зависимости от мощности двигателя: – A1 – мотоциклы и трициклы, мощность менее 11 кВт и 15 кВт соответственно; – A2 – мотоциклы, мощностью до 35 кВт; – A – мотоциклы (с или без бокового прицепа) и трициклы, мощность до 35 кВт и 15 кВт соответственно;

B1 – квадроциклы весом до 400 или 550 кг для ТС, предназначенных для перевозки грузов;

B – легковые автомобили (до 3500 кг, до 8 пассажирских мест): – B – легковые автомобили до 3500 кг и до 8 пассажирских мест; – ВЕ – тягач категории В и прицеп, масса которого не превышает 3500 кг;

C1, C – грузовые автомобили различной массы: – C1 – ТС массой больше, чем 3500 килограммов, но меньше 7500 килограммов, не более 8 пассажиров могут быть совмещены с прицепом, масса которого не превышает 750 килограммов; – С1Е – ТС категории В и С1 + прицеп, общая масса менее 12000 кг; – C – ТС массой более 3500 кг для перевозки менее 8 пассажиров, могут быть совмещены с прицепом, массой до 750 килограммов; – СЕ – ТС категории С + прицеп массой 750 килограммов;

D1, D – ТС для перевозки пассажиров (автобусы): – D1 – автобусы для перевозки 16 пассажиров, длина до 8 метров, могут быть совмещены с прицепом массой до 750 килограммов; – D1Е – ТС категории D1 + прицеп тяжелее 750 кг; – D – ТС для перевозки более 8 пассажиров, могут быть совмещены с прицепом, массой до 750 килограммов, –DЕ – ТС категории D + прицеп, тяжелее 750 кг.

Tm – трамваи;

Tb – троллейбусы.

В статью 15-3 предлагается внести изменения относительно возрастных ограничений и условия получения права на управление:

С 15 лет – категория AM.

С 16 лет – категории A1 и B1.

С 17 лет – категории B и BE, но исключительно в сопровождении лица, имеющего водительский стаж соответствующей категории не менее двух лет.

С 18 лет – категории A2, B, BE, C1, C1E.

С 20 лет – категория A (мотоциклы), если лицо имеет двухлетний стаж на A2 (без стажа – с 24 лет).

С 21 года – трициклы категории A, грузовики (C, CE), автобусы (D1, D1E) и электротранспорт (Tm, Tb), однако для категорий C и D возможно получение права с 18 лет при наличии документа о профессиональном образовании водителя.

Актуальный список категорий прав выглядит так:

Изменения в правила прекращения и восстановления прав пользования транспортных средств

В статье 15-4 закона предлагается изменить правила прекращения действия водительского удостоверения:

удостоверение становится недействительным, если: истек срок действия, документ потерян/похищен, получено иностранное удостоверение или оно не было изъято вовремя после решения суда.

действие прекращается, если документ выдан впервые (на 2 года) и лицо лишили права управления, или если выявлен факт выдачи по поддельным документам.

восстановление права после лишения судом (если это не первое удостоверение) требует сдачи теоретического и практического экзаменов, а также прохождения медицинского осмотра.

В статью 15-5 законопроект предлагает внести изменения, которые будут регулироватьпроцедуру восстановления права на управление транспортными средствами в зависимости от причины, по которой это право было остановлено:

если лицо лишили прав по решению суда (кроме случаев выдачи удостоверения впервые), восстановление происходит только после окончания срока лишения, обязательной сдачи теоретического и практического экзаменов, а также успешного прохождения внеочередного медицинского осмотра;

в ситуациях, когда право было лишь временно ограничено судом или остановлено из-за постановления государственного исполнителя, оно восстанавливается автоматически после окончания срока или отмены соответствующего решения без необходимости сдавать экзамены или проходить врачей.

Если причиной остановки права стали медицинские противопоказания или своевременное непрохождение медосмотра, водителю достаточно пройти внеочередной медицинский осмотр и получить положительное заключение. При этом экзамены сдавать не нужно. В случае отмены судебного решения о лишении или ограничении прав, оно восстанавливается сразу без каких-либо дополнительных проверок.

Важной особенностью является то, что в случае возникновения оснований для восстановления прав позже чем через один год после их приостановления, лицо в любом случае обязано сдать экзамены и пройти медосмотр для возвращения удостоверения. После выполнения всех предусмотренных законом условий и при наличии соответствующего заявления водителя, территориальный орган МВД возвращает ему изъятое удостоверение.

