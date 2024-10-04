Украинцы резко увеличили уплату алиментов: не хотят попасть под мобилизацию

В 2024 году украинцы стали более ответственно относиться к уплате алиментов – по сравнению с прошлым годом, прирост составил 30%. Причина – угроза потери отсрочки от мобилизации.

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Об этом сообщил руководитель Центрального управления Минюста Кирилл Миненко. Он отметил: если у отца есть трое несовершеннолетних детей, он имеет право на отсрочку от мобилизации. Однако только при условии, что родитель:

удерживает этих детей;

или исправно платит алименты.

"Содержание не означает, что быть просто физиологическим отцом, это значит участвовать во жизни ребенка, в том числе и в имущественном плане и исправно платить алименты в случае, если они есть. Если задолженность по алиментам превышает три месяца, то фактически считается, что отец не удерживает своих детей должным образом, и в таком случае он может быть избавлен от отсрочки от мобилизации. Такие государственные механизмы побуждают наших граждан исправнее платить алименты", – сказал Миненко.

Долги по алиментам в Украине бьют рекорды

В то же время, по данным Опендатабот, с начала полномасштабной войны количество должников по алиментам в Украине выросло на 14% – достигнув на конец лета почти 190 тыс. производств. При этом 91% должников – мужчины.

Общее количество производств по неуплате алиментов на начало августа 2024 года достигло 187 246. Этот показатель увеличился на 23 376 производств с начала полномасштабной войны. Уже в 2024 году реестр пополнился почти 3 тысячами новых производств, что свидетельствует о постоянном росте проблемы.

Как сообщал OBOZ.UA, статус безработного не освобождает лицо от уплаты алиментов на ребенка. Более того, нарушения в выплате алиментов могут иметь серьезные последствия – в частности, принуждение к общественно-полезным работам или даже тюремный срок.

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