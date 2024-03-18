Безработные должны платить или получат общественно-полезные работы: отсутствие работы не освобождает от алиментов

Статус безработного не освобождает лицо от уплаты алиментов на ребенка. Более того, нарушение в выплате алиментов может иметь серьезные последствия – в частности, принуждение к общественно-полезным работам или даже тюремный срок.

Об этом напомнили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции. Там отметили: если алименты не уплачиваются по исполнительному документу, должнику начисляется задолженность.

При этом подчеркивается: если должник состоит на учете в центре занятости как безработный и получает пособие по безработице, то с такой социальной помощи исполнителем взимаются присужденные алименты. "Выполнение взыскания посредством общественно полезных работ осуществляется путем привлечения нарушителей к общественно полезной работы, вид которой определяется соответствующим органом местного самоуправления", – рассказали в Управлении.

Сколько можно получить общественно-полезных работ

В частности, отметили там, при наличии задолженности по уплате алиментов в размере, что совокупно превышает сумму за 6 месяцев, госисполнитель:

составляет протокол о совершении административного правонарушения;

направляет его для рассмотрения в суд.

Общественно полезные работы назначаются судом на срок от 120 до 360 часов. И выполняются:

не более 8 часов в день;

если же они присуждены несовершеннолетним – не более 2 часов в день.

"Таким образом, выполнение правонарушителями оплачиваемых общественно полезных работ является эффективной мерой принуждения. Поскольку заработанные ими средства направлены на погашение имеющейся задолженности по алиментам", – объяснили в Управлении.

Должникам ограничат права

Кроме того, отмечается, за неуплату алиментов предусмотрен ряд временных поражений прав для должника. В частности:

внесение неплательщика в Единый реестр должников;

ограничение в праве выезда за пределы Украины;

наложение ареста на карточные счета;

лишение права вождения автомобиля и др.

Должников могут посадить в тюрьму

Более того, подчеркивается, за злостное уклонение от уплаты алиментов наступает уголовная ответственность. В частности, таким неплательщикам грозит:

арест на срок до трех месяцев;

ограничение свободы на срок до 2-х лет.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят увеличить выплату пособия при рождении ребенка с текущих 41,28 тыс. грн до более 384 тысяч. Таким образом нардепы хотят повысить уровень господдержки семей с детьми, а также простимулировать рождаемость.

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