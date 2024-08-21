Долги по алиментам в Украине бьют рекорды: в каких областях больше всего

С начала полномасштабной войны количество должников по алиментам в Украине выросло на 14%, достигнув почти 190 тысяч производств, причем 91% должников – мужчины. Больше всего долгов зафиксировано в Днепропетровской области, в то время как в прифронтовых регионах количество должников значительно уменьшилось.

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Об этом сообщают аналитики Опендатабота. Ситуация с выплатами алиментов в Украине становится все более сложной, особенно в условиях полномасштабной войны.

За последние два года количество должников значительно выросло, что отражается в данных Единого реестра должников. По состоянию на начало августа 2024 года, в Украине зафиксировано почти 190 тысяч производств по неуплате алиментов, что на 14% больше по сравнению с началом войны.

Общее количество производств по неуплате алиментов на начало августа 2024 года достигло 187 246. Этот показатель увеличился на 23 376 производств с начала полномасштабной войны. Уже в 2024 году реестр пополнился почти 3 тысячами новых производств, что свидетельствует о постоянном росте проблемы.

Абсолютное большинство должников — мужчины, составляющие 91% всех производств. В то же время, 9% должников — женщины, которые также являются значительным показателем. Следует отметить, что наибольшее количество должников — это лица в возрасте от 25 до 45 лет, на которые приходится 71,7% всех случаев неуплаты алиментов.

Значительные отличия в уровне задолженности по алиментам наблюдаются между разными регионами Украины. Лидером по количеству производств остается Днепропетровская область, где по состоянию на начало августа 2024 года зафиксировано 20 303 производств, что составляет 11% от общего количества по стране. Хотя количество новых производств в регионе уменьшается год от года, Днепропетровщина остается лидером по количеству должников.

Следующей по количеству долгов является Харьковская область, где зафиксировано 11 139 производств, или 6% от общего количества. Интересно, что по сравнению с 2021 годом количество неуплат алиментов в Харьковской области уменьшилось почти вдвое – на 44%.

Существенное уменьшение задолженности по алиментам наблюдается в прифронтовых областях. Например, в Донецкой области количество долгов уменьшилось на 79%, в Херсонской – на 92%, а в Луганской – на 95% по сравнению с 2021 годом. Это снижение объяснимо влиянием военных действий и массовым перемещением населения.

На третьей строчке по количеству долгов по алиментам находится Запорожская область, где зафиксировано 9343 производства (5% от общего количества). По сравнению с 2021 годом количество неуплаченных алиментов в Запорожской области уменьшилось на 34%.

Однако есть и регионы, где количество долгов по алиментам выросло. Например, в Тернопольской области зафиксирован рост на 15%, а в Черновицкой области - на 6%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, статус безработного не освобождает лицо от уплаты алиментов на ребенка. Более того, нарушения в выплате алиментов могут иметь серьезные последствия – в частности, принуждение к общественно-полезным работам или даже тюремный срок.

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