Украинцы могут "купить" себе пенсию: как и что для этого нужно

Украинцы, которым не хватает страхового стажа для пенсии, могут докупить его либо единоразово за прошлые периоды, либо постепенно через ежемесячные добровольные взносы. Кроме того, пенсионерам готовят изменения, которые позволят легче подтвердить стаж даже без полного пакета документов.

О том, как докупить нужный стаж сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС). Страховой стаж – это период, в течение которого за человека уплачивались взносы в систему общеобязательного государственного социального страхования. Именно он определяет право на:

пенсию по возрасту;

больничные выплаты;

пособие по безработице;

другие социальные гарантии.

Чем больше стаж, тем стабильнее социальная защита в будущем. Украинцам доступны два основных механизма, которые позволяют добавить недостающие годы к страховому стажу:

единовременная уплата за прошлые периоды;

Вариант подходит тем, кто хочет быстро закрыть "пробелы" в стаже. Вы можете оплатить взносы за конкретные месяцы, когда не работали официально. В 2026 году минимальный взнос составляет 3804,68 грн за один месяц. Оплату нужно осуществить полностью в течение 10 дней после заключения договора.

добровольное участие (ежемесячная оплата).

Альтернативный вариант – заключить договор минимум на один год и платить взносы постепенно. В этом случае минимальный ежемесячный взнос составляет 1902,34 грн. Стаж накапливается постепенно вместе с платежами. Этот способ подходит тем, кто планирует заранее позаботиться о пенсии.

Чтобы оформить договор, нужно обратиться в налоговую службу по месту жительства. Это можно сделать как в бумажном, так и в электронном формате, для этого следует иметь при себе необходимые документы:

копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;

копия трудовой книжки (при наличии);

справка о страховом стаже (форма ОК-5).

В некоторых случаях нужны дополнительные документы, для членов личного крестьянского хозяйства – подтверждение членства. А для домашних работников – копия трудового договора. Есть несколько принципиальных ограничений, которые стоит учитывать:

на момент заключения договора лицо не должно быть застрахованным;

докупить можно только те периоды, когда не было официальной работы или предпринимательской деятельности;

если взносы не платились из-за льгот – такой стаж не восстанавливается;

договор могут заключать граждане от 16 лет.

Контролировать свой страховой стаж можно онлайн через портал Пенсионного фонда Украины. В личном кабинете доступна информация о:

общем страховом стаже;

заработной плате, с которой уплачивались взносы;

данные электронной трудовой книжки;

своевременности уплаты взносов работодателем.

В Украине уже готовятся изменения в подходе определения страхового стажа. Соответствующая инициатива находится на финальном этапе принятия. Основные нововведения:

если в реестрах не хватает данных, человеку не будут отказывать сразу – ему предложат предоставить дополнительные подтверждения;

возрастет роль электронных баз и альтернативных источников информации;

стаж могут засчитать даже в случаях, когда работодатель не уплатил взносы, но подал соответствующую отчетность.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за последние четыре года количество пенсионеров сократилось на 742 тыс. человек. Только с апреля 2025-го по апрель 2026-го число украинцев на заслуженном отдыхе уменьшилось на 280 тыс. человек.

