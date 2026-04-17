В Украине за год резко уменьшилось количество пенсионеров: сколько осталось

В Украине за последние четыре года количество пенсионеров сократилось на 742 тыс. человек. Только с апреля 2025-го до апреля 2026-го число украинцев на заслуженном отдыхе уменьшилось на 280 тыс. человек.

Видео дня

Об этом говорится в данных ПФУ, которые есть в распоряжении OBOZ.UA. По состоянию на 1 апреля 2026-го в Украине пенсию получают 10 млн 51 тыс. человек. При том пенсионеры по возрасту из них – около 7,3 млн человек.

Если взять общее количество пенсионеров, то динамика за последние четыре года будет выглядеть следующим образом:

апрель 2026-го – 10 051 015

апрель 2025-го – 10 331 375

апрель 2024-го – 10 154 705

апрель 2023-го – 10 697 170

апрель 2022-го – 10 793 258

То есть за последние четыре года количество пенсионеров уменьшилось примерно на 6,9%. Однако, стоит отметить, что среди общего количества пенсионеров также есть и те, кто получает выплату по потере кормильца, или по инвалидности. Если же принимать во внимание только пенсионеров по возрасту, то их количество уменьшалось следующим образом:

апрель 2026-го – 7 287 508

апрель 2025-го – 7 490 320

апрель 2024-го – 7 408 015

апрель 2023-го – 7 906 612

апрель 2022-го – 8 014 449

То есть количество пенсионеров по возрасту снизилось примерно на 9,1% за последние четыре года. То есть среди всех пенсионеров именно эта группа уменьшается едва ли не быстрее всех. Вместе с тем количество пенсионеров по инвалидности менялось следующим образом:

апрель 2026-го – 1 493 685

апрель 2025-го – 1 574 456

апрель 2024-го – 1 522 083

апрель 2023-го – 1 508 412

апрель 2022-го – 1 486 844

То есть количество пенсионеров по инвалидности увеличивается (хотя и не значительными темпами). При этом именно в 2026-м произошло изменение динамики.

Рост требований к стажу приводит к сокращению количества пенсионеров

В Украине с 2017-го ежегодно требования по стажу увеличиваются на 12 месяцев. Пенсионный возраст привязали к стажу. В этом году надо иметь не менее 33 лет стажа, в 2028-м – уже 35 лет. Это требование для выхода на пенсию в 60 лет, и те, кто его не выполнит, вынуждены будут работать до 63 или 65 лет.

Итак, чтобы получить пенсию в 60, надо непрерывно работать минимум с 25 лет. К тому же важно не просто работать, но и платить взносы со своей зарплаты.

Кроме того, в Украине происходит общая депопуляция. Самыми быстрыми темпами сокращается количество новорожденных, однако из-за роста смертности, сокращения продолжительности жизни уменьшается также количество пенсионеров.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине из-за значительного дефицита на рынке труда резко растет количество вакансий для пенсионеров. Еще несколько лет назад украинцам пенсионного возраста найти работу было крайне сложно. Сейчас работодатели, наоборот, поощряют работать украинцев старше 60 лет. Это подтверждает и официальная статистика. Согласно данным ПФУ, с 2021-го по 2026-й количество официально работающих пенсионеров выросло примерно на 200 тыс.

