Украинцы готовы платить больше налогов ради одной цели: что показало исследование

Почти половина украинцев готовы согласиться на повышение налогов, если это позволит государству получать международную финансовую помощь и стабильно финансировать армию и социальные выплаты. Решение напрямую связано с условиями по пакету поддержки Украины на около 90 млрд евро, где налоговая реформа является одним из ключевых требований для получения средств.

О решении граждан говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС). Почти половина украинцев (48%) поддерживают сценарий, при котором государство выполняет все требования западных партнеров, получает финансирование на оборону и социальные программы, но при этом вынуждено повысить налоги для населения.

Социологи предложили респондентам два варианта развития событий. Первый предполагает сложные, но стратегически важные решения, выполнение условий международных партнеров, в частности Европейского Союза (ЕС) и других доноров, что открывает доступ к финансовой помощи. Однако это означает и увеличение налоговой нагрузки на граждан.

Второй вариант – отказ от повышения налогов и непопулярных реформ. Однако, в таком случае страна рискует остаться без достаточного финансирования для армии и социальных выплат.

Результаты показали, что общество не имеет однозначной позиции. Хотя 48% поддержали первый вариант, еще 30% выступили против повышения налогов, даже если это приведет к дефициту средств. В то же время 22% опрошенных не смогли определиться.

Курс Украины на евроинтеграцию напрямую влияет на экономические решения внутри страны. Выполнение требований ЕС и других международных партнеров часто включает реформирование налоговой системы, повышение прозрачности финансов и увеличение бюджетных поступлений.

Фактически речь идет о своеобразном компромиссе, Украина получает финансовую поддержку, необходимую для обороны и стабильности, но взамен должна демонстрировать готовность к внутренним изменениям, в том числе через повышение налогов. Именно поэтому вопрос налоговой нагрузки выходит за пределы экономики – он становится частью геополитического выбора страны.

Почему Украине могут быть нужны более высокие налоги

ЕС уже согласовал масштабный пакет финансовой поддержки для Украины на сумму около 90 млрд евро, но эти средства не предоставляются безусловно. Как заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, ключевой частью будущего меморандума станет налоговая реформа и мобилизация внутренних доходов.

Отмечается, что Украина должна не только получить финансирование, но и доказать способность самостоятельно наполнять бюджет. Именно поэтому в переговорах ЕС с Международным валютным фондом (МВФ) подчеркивается необходимость усиления налоговой системы и увеличения доходов государства.

На кону – десятки миллиардов евро ежегодной помощи, которые могут быть направлены на оборону, восстановление инфраструктуры и социальные программы. Без выполнения этих условий финансирование может быть ограничено или задержано.

Несмотря на то, что почти половина украинцев готова платить больше, это не означает полной поддержки таких решений. Данные опроса показывают, что каждый третий украинец не хочет роста налогов даже в сложных условиях.

Дополнительным фактором является уровень доверия к власти. По последним данным, баланс доверия к президенту снизился, что также может влиять на готовность граждан поддерживать непопулярные экономические решения.

