В Украине придумали "налог на электрокары": нардеп рассказал о суммах

Верховная Рада может ввести налог на электромобили. Владельцев авто с электрическими двигателями могут заставить ежемесячно платить фиксированную сумму, которая будет зависеть от его стоимости, емкости батареи и потенциального пробега. Например, за авто стоимостью $30 тыс. придется платить около 4 тыс.

Об этом заявил медиа народный депутат Сергей Нагорняк ("Слуга народа"). Он считает, что нынешняя система создает дисбаланс, поскольку владельцы электрокаров

Политик отмечает, что государство трижды "подарило" льготы владельцам электромобилей. К ним он отнес:

ввоз без пошлины;

ввоз без НДС;

льготный тариф на электроэнергию (4,32 грн днем и 2,16 грн ночью вместо коммерческого тарифа).

"Государство субсидирует их на регулярной основе. Я считаю, что это абсурд", – говорит Нагорняк.

В то же время владельцы авто с "традиционным" двигателем фактически платят "дорожный налог" через акциз на топливо – пропорционально пробегу. Электромобилисты – нет, тогда как Нагорняк хочет заставить их платить по принципу "сколько проехал – столько заплатил".

Как хотят считать налог

Нагорняк предлагает взимать с владельцев электрокаров фиксированную ежемесячную плату. Поскольку отслеживание реального пробега практически невозможно, он предлагает рассчитывать плату на основе трех основных критериев:

емкость батареи (вместо объема двигателя);

(вместо объема двигателя); стоимость автомобиля;

потенциальный пробег

"Для владельца недорогого автомобиля стоимостью $30 тыс. — это может быть около 4 тысяч гривен в месяц. Мы считали, что эта сумма вдвое-втрое меньше, чем платит сегодня через бензин, через дизель владелец автомобиля на двигателе внутреннего сгорания.", – говорит Сергей Нагорняк.

Впрочем пока законопроект в Раде не зарегистрирован. Депутат настаивает: механизм должен быть разумным и взвешенным, а не очередным сбором ради сбора.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2026 году "налог на роскошь" в размере 25 тыс. грн будут платить владельцы легковых авто возрастом до пяти лет и стоимостью более 3,24 млн грн. В список вошли более 20 марок, в том числе Tesla, Toyota и Volvo, а перечень может дополняться в течение года.

