Украинцев обяжут платить налог за посылки, дороже 2000 грн: что утвердили в Кабмине

В Кабмине хотят обложить налогом посылки дороже 45 евро (2 041 грн по курсу НБУ) – за исключением тех, которые присылают получателю без оплаты и они не предназначены для продажи. Соответствующая норма содержится в утвержденном Кабмином для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроекте о повышении налогов.

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Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. Он отметил: посылки дешевле 45 евро облагаться налогом не будут.

Для других же посылок "налоговый потолок" составляет 150 евро. Т.е., 6 803 грн по текщему курсу НБУ.

"В законопроекте о повышении налогов от правительства будут изменения по налогообложению почтовых посылок. Вот эта норма говорит о том, что отправки не будут облагаться НДС до 45 евро (а не 150 евро). И то не все", – говорится в сообщении.

Всем украинцам кардинально повысят налоги

В целом же, своим документом Кабмин предлагает кардинальное повышение налогов. В частности:

военный сбор предложат увеличить с 1,5% до 5%, а также обязать физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. "ФОП") к его уплате (по разным ставкам в зависимости от группы);

военным сбором обложат торговлю недвижимостью и авто.

Военный сбор хотят ввести и на недвижимость. Платить будут продавцы – по 5% дохода от реализации одного объекта в течение года.

В случае приобретения легковых автомобилей, подлежащие первой государственной регистрации в Украине, т.е. новых авто "из салона", придется заплатить 15% от стоимости машины. Это будет касаться как физических лиц, так и предприятий, учреждений и организаций. Исключением станут только случаи обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью.

Окончательное решение будет принимать уже парламент, и там обещают, что это произойдет скоро. В целом в госбюджет планируют привлечь 140 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине готовятся ввести новые налоги на сладкую, подслащенную и ароматизированную воду и напитки. Акциз планируется ввести в ближайшие три года. В перспективе это приведет к увеличению розничной стоимости многих популярных газированных и соковых напитков. Согласно расчетам Минэкономики, цена вырастет примерно на 4 грн за литр.

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