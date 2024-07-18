Военный сбор вырастет до 5%, его будут платить и 'ФОПы': Кабмин готовится утвердить проект повышения налогов в Украине

Кабинет министров Украины готовится утвердить для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроект о повышении налогов. В частности, военный сбор предложат увеличить с 1,5% до 5%, а также обязать физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. "ФОП") к его уплате (по разным ставкам в зависимости от группы). Окончательное решение будет принимать уже парламент.

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В целом в госбюджет планируют привлечь 140 млрд грн. Об этом сообщил нардеп от "Голоса", замглавы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, опубликовав соответствующий проект.

"Законопроект предусматривает повышение ставки военного сбора до 5%", – говорится в сообщении. Сейчас военный сбор в 1,5% платися только с доходов физлиц, он прибавляется к налогу на доходу физлиц (НДФЛ).

Но это хотят изменить. В частности, если законопроект пройдет все этапы рассмотрения, военный сбор будут платить юридические лица-плательщики налога на прибыль и единого налога на 3-й и 4-й группе по ставке 1% дохода. Для физических лиц-предпринимателей тоже планируют ввести военный сбор.

Также военный сбор придется платить и физ-, и юрлицам при покупке банковских металлов. Ставка будет общей – 5%.

Военный сбор для "ФОПов": сколько будут платить разные группы

"ФОПов" первой, второй и четвертой группы предлагается обязать к уплате военного сбора в размере 5% из расчета двух минимальных заработных плат в месяц. По состоянию на июль-2024 это 800 грн.

Для ФЛП третьей группы четкой суммы не будет. Их хотят обязать платить военный сбор в размере 1% от дохода.

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