Украинцам готовят новый налог: подорожает целый ряд популярных товаров

В Украине готовятся ввести новые налоги на сладкую, подслащенную и ароматизированную воду и напитки. Акциз планируется ввести в ближайшие три года. В перспективе это приведет к увеличению розничной стоимости многих популярных газированных и соковых напитков. Согласно расчетам Минэкономики, цена вырастет примерно на 4 грн за литр.

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Соответствующий законопроект № 9032-1 авторства "слуги народа" Михаила Радуцкого рекомендовал к рассмотрении в первом чтении Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Как сообщил замглавы комитета Ярослав Железняк ("Голос"), одобрен был альтернативный вариант документа со ставкой акциза 0,1 евро за 1 литр напитка.

"Законопроектом предлагается путем внесения изменений в Налоговый кодекс Украины отнести воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ в подакцизные товары и установить специфическую ставку налога в размере 0,1 евро за 1 литр напитка. По расчету Минэкономики цена на напитки вырастет примерно на 4 грн на литр", – объяснил нардеп.

По его словам, в первом (основном) варианте законопроекта акциз должен был рассчитываться иначе. "Там было по 10 грн за 25 грамм сахара на литр. В бутылке той же "Колы" где-то 110 грамм на литр, и поэтому выходил налог на 44 грн", – отметил Железняк.

Плательщиками налога будут производители и импортеры напитков. Как добавил глава профильного комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), инициатива призвана "содействовать защите здоровья людей путем внедрения дополнительных налоговых механизмов, направленных на уменьшение потребления населением сахара и подсластительных веществ".

Соответствующий акциз, к слову, уже заложен в бюджетную декларацию на 2025-2027 годы, опубликованную на сайте Кабинета министров. Акциз на подслащенные напитки является частью национальной стратегии доходов до 2030 года.

Министерство здравоохранения поддерживает введение акциза, поскольку постоянное употребление сладких газированных напитков приводит к развитию диабета, появлению избыточного веса, ожирению и т.д. В литре такого напитка часто содержится больше суточной нормы сахара.

Также введение акциза на сладкие напитки соответствует Директиве ЕС 2020/262 от 19 декабря 2019 года. Статьей 1 общих положений этой директивы установлено, что для определения общего режима налогообложения акцизами государства-члены могут налагать налоги на товары, которые не являются подакцизными, добавил Гетманцев.

Предполагается, что средства, полученные от уплаты акциза на газировку, будут тратиться только на определенные нужды. Так:

50% пойдет на реализацию программ профилактики и лечения заболеваний, возникающих от регулярного употребления сладких газированных напитков;

50% – на программу детского питания в школах.

По его словам, около 50 стран мира ввели налоги на сладкие напитки в разных формах. К примеру, в Латвии его ввели еще в 2002 году, а в Польше – с апреля 2021-го (0,15 евро за каждый литр сладкого напитка).

Механизм работы налога на сладкую газировку может быть очень разным. Но все сводится к тому, что растут расходы производителей – а значит, растет и цена продукта. В итоге ограничивается популярность таких напитков. К примеру, в той же Латвии уровень потребления сладкой газировки – один из самых низких в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине в первом чтении приняли законопроект №11090, который приведет к значительному повышению цен на сигареты. После первого этапа повышения акцизов, который может произойти уже в 2024-м, пачка сигарет средней ценовой категории может подорожать с 87,14 до 92,8 грн.

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