Украинцев не пропускают через границу без транспорта: какие пункты пропуска закрыты для пешеходов

Утром 23 октября на большинстве пунктов пропуска на украинской границе не наблюдается очередей транспорта. Там же, где они есть, скопление небольшое – 1-15 транспортных средств. В то же время, на многих пунктах пропускают только транспорт – пропуск пешеходов не осуществляется. Больше всего таких пунктов находится на границе с Польшей.

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Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины. Там отметили, что по состоянию на 9:00 небольшое скопление транспорта зафиксировано лишь на пунктах пропуска:

"Устилуг" (граница с Польшей) – 1 автобус;

"Ужгород" (граница со Словакией) – 15 легковых авто.

Пешеходов не пропускают через границу

В то же время, отмечается, на многих пунктах пропуска не осуществляется пропуск через границу пешеходов. Так, на границе со Словакией это пункт "Ужгород".

На границе с Венгрией – "Тиса".

На границе с Румынией – "Дьяково".

На границе с Польшей:

"Ягодин" (также временно не осуществляется пропуск легковых авто);

"Устилуг";

"Угринов";

"Рава-Русская";

"Грушев";

"Краковец";

"Смольница".

В целом же пропуск пешеходов через границу может не осуществляться по разным причинам. В частности:

ради обеспечения безопасности;

из-за проведения ремонтов и пр.

Усложнение пересечения границы с Молдовой продлили

В то же время, напомним, на пограничном мосту через реку Днестр, в пределах международного пункта пропуска "Могилев-Подольский – Отач" (граница с Молдовой) продлили срок проведения ремонтных работ. Что может привести к ограничению движения транспорта через мост.

"В рамках международного пункта пропуска "Могилев-Подольский – Отач" продлен срок проведения ремонтных работ ориентировочно на 14 суток. Во время ремонта может быть частично ограничено движение транспорта через пограничный мост. Просим граждан и перевозчиков учесть данную информацию при планировании пересечения границы в этом направлении", – сообщили в Государственной таможенной службе (ГТС).

Напомним: ремонтные работы на мосту начались в середине октября. Так, 10 октября в ГТС сообщали, что они продлятся 10 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме того, на границе с Польшей прекратил работу пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице". Впрочем, не навсегда – ожидается, что до конца 2024 года будет завершено строительство нового пункта.

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