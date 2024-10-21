Усложнение пересечения границы с Молдовой продолжили: на каком пункте пропуска возможны ограничения проезда

На пограничном мосту через реку Днестр, в пределах международного пункта пропуска "Могилев-Подольский – Отач" (граница с Молдовой) продлили срок проведения ремонтных работ. Что может привести к ограничению движения транспорта через мост.

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Об этом сообщили в Государственной таможенной службе (ГТС). Там отметили: ориентировочное время, на которое продлен ремонт, составляет 14 суток.

"В рамках международного пункта пропуска "Могилев-Подольский – Отач" продлен срок проведения ремонтных работ ориентировочно на 14 суток. Во время ремонта может быть частично ограничено движение транспорта через пограничный мост. Просим граждан и перевозчиков учесть данную информацию при планировании пересечения границы в этом направлении", – говорится в сообщении.

Напомним: ремонтные работы на мосту начались в середине октября. Так, 10 октября в ГТС сообщали, что они продлятся 10 дней.

В то же время, на границе с Польшей прекратил работу пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице". Впрочем, не навсегда – ожидается, что до конца 2024 года будет завершено строительство нового пункта.

А на польском переходе в Дорогуске также возникли проблемы из-за ремонта дорожного покрытия. Ожидается, что работы продлятся до 14 ноября, что будет усложнять движение транспорта в обе стороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время с 10 ноября на границах ЕС заработает система EES, которая будет фиксировать биометрические данные иностранцев, что позволит упростить пересечение границы. А с 2025 года для путешествий в ЕС украинцам нужно будет получать разрешение через систему ETIAS, уплатив сбор в 7 евро (323 грн).

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