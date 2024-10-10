Украинцам усложнили пересечение границы с Молдовой: на каком пункте пропуска возможны ограничения проезда

На пограничном мосту через реку Днестр, в пределах международного пункта пропуска "Могилев-Подольский – Отач" (граница с Молдовой) начинаются ремонтные работы. Это может привести к ограничению движения транспорта через мост.

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Об этом сообщили в Государственной таможенной службе (ГТС). Там отметили: ориентировочный срок проведения ремонта составляет 10 дней.

"Обращаем внимание перевозчиков и граждан на возможные задержки пересечения границы и просим учесть эти ограничения при планировании маршрутов через границу Украины и Молдовы. О завершении работ сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.

Ранее на границе с Польшей прекратил работу пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице". Впрочем, не навсегда – ожидается, что до конца 2024 года будет завершено строительство нового пункта.

"По информации от польской стороны, погранично-таможенное оформление прекращается с 00 часов 00 минут 30 сентября 2024 года. По предварительной информации, строительство будущего пункта пропуска "Нижанковичи – Мальховице" планируют завершить в этом году", – сообщили в Госпогранслужбе.

Также на пункте пропуска "Устилуг – Зосин" были введены ограничения на движение транспорта в направлении Украины из-за ремонтных работ, которые продлятся до 30 ноября. Это усложнило пересечение границы, и теперь ситуация усугубляется еще и техническими проблемами с базой данных.

На польском переходе в Дорогуске также возникли проблемы из-за ремонта дорожного покрытия. Ожидается, что работы продлятся до 14 ноября, что будет усложнять движение транспорта в обе стороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время с 10 ноября на границах ЕС заработает система EES, которая будет фиксировать биометрические данные иностранцев, что позволит упростить пересечение границы. А с 2025 года для путешествий в ЕС украинцам нужно будет получать разрешение через систему ETIAS, уплатив сбор в 7 евро (323 грн).

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