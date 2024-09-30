Украинцев не будут пропускать на границе: какой пункт пропуска будет закрыт

На границе с Польшей прекратил работу пункт пропуска "Нижанковичи-Мальховице". Впрочем, не навсегда – ожидается, что до конца 2024 года будет завершено строительство нового пункта.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Там отметили: закрытие пункта произошло 30 сентября в 00:00.

"По информации от польской стороны, погранично-таможенное оформление прекращается с 00 часов 00 минут 30 сентября 2024 года. По предварительной информации, строительство будущего пункта пропуска "Нижанковичи-Мальховице" планируют завершить в этом году", – говорится в сообщении.

Ранее же на пункте пропуска "Устилуг – Зосин" были введены ограничения на движение транспорта в направлении Украины из-за ремонтных работ, которые продлятся до 30 ноября. Это усложнило пересечение границы, и теперь ситуация усугубляется еще и техническими проблемами с базой данных.

Кроме того, ремонтные работы проводятся на других важных пунктах пропуска. К примеру, на венгерской границе в пункте пропуска "Чоп – Захонь" с 19 сентября начались дорожные работы. Это частично ограничило движение легковых и грузовых автомобилей, ведь из пяти полос на проезд оставили всего две. Продолжительность ремонта – две недели, а его завершение ожидается в начале октября. Ремонт производится в рамках проекта осовременивания пограничной инфраструктуры при поддержке USAID.

На польском переходе в Дорогуске также возникли проблемы из-за ремонта дорожного покрытия. Ожидается, что работы продлятся до 14 ноября, что будет усложнять движение транспорта в обе стороны.

Ситуация на украинско-румынской границе также остается сложной. На пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармации" до 5 октября действует частичное ограничение на пропуск транспорта из-за ремонта моста через реку Тиса. Ремонт вызван аварийной ситуацией на мосту, что значительно повлияло на скорость пересечения границы.

Учитывая эти временные ограничения и технические проблемы, пограничные службы Украины советуют гражданам и перевозчикам выбирать альтернативные маршруты для пересечения границы. Ситуация остается контролируемой, но во избежание задержек следует заранее планировать маршрут, отслеживая актуальные данные по пропускным пунктам.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с 10 ноября на границах ЕС заработает система EES, которая будет фиксировать биометрические данные иностранцев, что позволит упростить пересечение границы. А с 2025 года для путешествий в ЕС украинцам нужно будет получать разрешение через систему ETIAS, уплатив сбор в 7 евро (323 грн).

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