Украинцев напугали яйца по 95 гривен: что на самом деле происходит с ценами

Украинские покупатели увидели в одной из сетей розничной торговли фасовку яиц за почти 95 грн (9,5 грн/шт). Но на самом деле это не значит, что за неделю цена на яйца взлетела с 70 грн/десяток до 95 грн/десяток, что более чем на 30%.

Видео дня

Как показал мониторинг OBOZ.UA, сейчас цена на нефасованные яйца колеблется от 6,8 грн/шт до 8 грн/шт. Стоимость зависит от размера и сети супермаркета.

Если сравнить сегодняшние показатели с данными за 19 марта – цены держатся на том же уровне. Поэтому в разных сетях яйца поштучно стоят:

Auchan – 6,8 грн/шт. (68 грн/десяток). Показатель за неделю не изменился.

"Фора" – 6,89 грн/шт. (68,9 грн/десяток). Цена не изменилась.

"ЭКОмаркет" – 6,89 грн/шт. (68,9 грн/десяток). Цена не изменилась.

"МегаМаркет" – 8 грн/шт. (80 грн/десяток). Цена не изменилась.

Динамика цен

Если сравнивать среднемесячные цены на фасованные яйца – они действительно поднялись. По данным издания Минфин, яйца "Квочка" (С1, 10 шт) в феврале стоили 83,83 грн. А в марте – 85,09 грн. Рост составил примерно 1,5%.

Похожая динамика при сравнении бренда "Ясенсвит" (С1, 10 шт). Поэтому среднемесячная цена в феврале была 82,46 грн. А уже в марте – 83,61 грн. На этот раз рост составил примерно 1,39%.

Однако, если сравнивать данные за февраль и январь 2026 года – стоимость яиц увеличилась на 3,1%. Такие данные предоставляет Госстат.

Кроме того, по их данным, за год (с февраля 2025-го по февраль 2026 года) стоимость яиц увеличилась сразу на 32,4%. В то же время в экспертной среде считают, что в ближайшее время цены на яйца будут расти в дальнейшем.

Эксперты прогнозируют, что ближе к Пасхальным праздникам яйца могут вырасти в цене еще на 10-15%. Основными причинами подорожания называют:

сезонное уменьшение производства;

повышенный спрос перед праздниками;

расходы на корма и энергоносители.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!