Так дешево не было 4 года: в Украине обвалились цены на популярный продукт

В Украине дешевеет репчатый лук – цены снижаются на фоне избыточного предложения и слабого спроса. Сейчас производители продают овощ в пределах 3-8 грн/кг – это на 19% ниже, чем неделей ранее, а также самая низкая цена за последние четыре года.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. На этом фоне эксперты отмечают, что ожидаемого весеннего роста цен пока не произошло, несмотря на прогнозы сокращения некондиционной продукции на рынке.

Какая ситуация на рынке

Главной причиной удешевления участники рынка называют избыточное предложение лука, которое остается стабильно высоким даже с наступлением весны. Дополнительное давление на цены оказывает качество продукции. По словам фермеров, значительная часть лука на рынке – среднего и низкого сорта, что заставляет производителей идти на ценовые уступки.

Ситуацию усугубило и потепление. Хозяйства начали активно распродавать запасы из хранилищ, поскольку качество овощей быстро ухудшается, что еще больше увеличивает предложение.

В то же время спрос в этом сегменте остается сдержанным, а торговая активность – низкой, что дополнительно давит на цены. В результате, по оценкам аналитиков, сейчас репчатый лук в Украине стоит в среднем на 49% дешевле, чем в этот же период прошлого года.

Цены на лук репчатый

По данным "Минфин", репчатый лук в магазинах стоит в среднем 7,56 грн/кг. По сравнению с январем цены упали почти до 1,5 грн/кг. Таким образом нынешние цены являются самыми низкими как минимум с 2022 года.

В то же время собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших сетях супермаркетов самые доступные цены на этот овощ начинаются от 6,89 грн/кг. А именно:

"Эко-маркет" – 7,70 грн/кг;

Varus – 6,90 грн/кг;

"Сильпо" – 14 грн/кг;

"Фора" – 7,90 грн/кг;

АТБ – 6,89 грн/кг;

Auchan – 7,80 грн/кг.

Как уже сообщал OBOZ.UA, цены на морковь в Украине падают уже вторую неделю из-за теплой погоды и массовой продажи продукции, качество которой быстро ухудшается в хранилищах. Сейчас овощ стоит 6-12 грн/кг – это на 20% дешевле, чем неделю назад, и на 72% меньше, чем в марте прошлого года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!