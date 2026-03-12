Пасхальная корзина в Украине значительно подорожала: сколько придется заплатить в 2026 году

В Украине перед Пасхой 2026 года ожидается сезонное подорожание продуктов праздничной корзины, в частности яиц, мяса, молочных изделий и ингредиентов для пасхи. Больше всего могут вырасти цены на яйца – примерно на 10-15%, тогда как другие продукты подорожают умеренно из-за расходов на энергоносители, топливо и сезонного спроса.

Об этом пишет "Коммерсант". Традиционно больше всего внимания перед праздником уделяют яйцам, ведь именно они являются одним из главных атрибутов Пасхи.

По состоянию на начало марта средняя цена за десяток в супермаркетах составляет примерно 79-87 грн. Эксперты прогнозируют, что ближе к празднику цены могут вырасти еще на 10-15%. Основные причины подорожания:

сезонное уменьшение производства;

повышенный спрос перед праздниками;

расходы на корма и энергоносители.

Еще одна важная часть пасхального стола – мясные блюда. В 2026 году цены на свинину, говядину и птицу могут вырасти несущественно, но некоторые позиции уже демонстрируют колебания стоимости. Средние цены на популярные виды свинины:

грудинка – около 232 грн/кг;

свиная шея – 250-280 грн/кг;

лопатка – 185-205 грн/кг.

Относительно говядины, средняя цена гуляша или лопатки колеблется примерно в пределах 290-340 грн за килограмм. Также возможно подорожание колбасных изделий. Домашняя копченая колбаса может стоить 500-750 грн/кг, тогда как свежие колбаски в супермаркетах продаются примерно по 180-220 грн/кг.

Наиболее стабильной категорией остается мясо птицы. Благодаря акциям в торговых сетях украинцы могут найти выгодные предложения. Средние цены:

куриное филе около 189,97 грн/кг;

куриный фарш примерно 119,97 грн/кг;

филейный фарш около 149,97 грн/кг;

куриная голень иногда акционные цены могут снижаться до 77 грн/кг.

На стоимость молочных продуктов перед праздниками влияют прежде всего расходы на электроэнергию и логистику. Эксперты прогнозируют подорожание примерно на 3-5%. Ориентировочные цены:

творог (9%) – около 288 грн/кг;

сметана 15% – примерно 190 грн/кг;

сливочное масло (180-200 г) – 94-155 грн в зависимости от жирности.

Хотя цены на сырое молоко даже снизились по сравнению с прошлым годом, расходы на энергоносители и логистику частично нивелируют этот эффект. Не обойдется без подорожания и главный символ Пасхи – кулич. Если в прошлом году приготовление домашней паски весом около 1 кг обходилось примерно в 180-210 грн, то в 2026 году цена может вырасти до 240-250 грн.

Это объясняется подорожанием основных ингредиентов. А именно, муки, сахара, сухофруктов и масла. Эксперты прогнозируют, что ближе к апрелю цены на эти составляющие могут вырасти еще на 5-10%.

На формирование цен влияет сразу несколько факторов. Среди основных:

подорожание электроэнергии;

рост стоимости топлива;

мировые цены на зерно;

логистические расходы;

повышение минимальной зарплаты.

В частности, производители муки отмечают, что более 90% себестоимости продукции составляет стоимость пшеницы, цена на которую формируется мировым рынком. Кроме того, производство муки является энергоемким процессом, а повышение тарифов на электроэнергию значительно влияет на расходы предприятий.

Овощной рынок также демонстрирует колебания цен. Некоторые позиции подорожали из-за сезонных факторов и затрат на хранение. Например:

тепличные огурцы – 125-170 грн/кг;

помидоры – 120-140 грн/кг;

молодой лук – около 69 грн за 100 г;

укроп и петрушка – 30-60 грн за пучок.

Во фруктовом сегменте наибольшим спросом пользуются украинские и импортные яблоки, которые продаются примерно по 30-45 грн за килограмм. Несмотря на постепенный рост стоимости отдельных продуктов, эксперты успокаивают, что резкого подорожания перед Пасхой не ожидается.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после подорожания топлива в Украине первыми могут вырасти цены на импортные овощи и фрукты, поскольку их стоимость быстро реагирует на изменения логистики и курса валют. Позже подорожание может коснуться мяса и молочных продуктов, но их реакция на рост расходов на топливо обычно происходит с задержкой.

