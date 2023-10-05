Украинцам в Швейцарии будут доплачивать за возвращение домой: названы суммы

Власти Швейцарии разработали план по добровольному возвращению беженцев в Украину. Он предусматривает, что статус временной защиты "S" прекратит действие в 2024-2025 годах, а также предлагает выплаты до $4355, чтобы стимулировать украинцев уезжать раньше срока.

Об этом сообщает Swissinfo. Издание отмечает, что ознакомилось с документами, разработанными Государственный Госсекретариатом по миграции (SEM) и властями кантонов (административных единиц Швейцарии).

По расчетам местных властей, до 2024-2025 года, когда статус временной защиты будет отменен, Швейцарию смогут покинуть около 70 тыс. украинских беженцев. Доля добровольных возвращений (до истечения срока пребывания) составит 80%, ожидают в Швейцарии.

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"Большинство из них – это семьи, которые были разлучены из-за того, что мужчины остались в Украине", – цитируется план. Остальные 20% (а это около 14 тыс. человек), по расчетам все же останутся в стране до крайнего срока.

"Рассматривается вопрос о первоначальной финансовой помощи. Она может быть равномерной или уменьшающейся, чтобы побудить людей не ждать окончания крайнего срока для отъезда. Суммы варьируются от 1000 до 4000 швейцарский франков ($1090-4355) на человека в зависимости от этапа отъезда", – говорится в материале.

Издание отмечает: в докладе делается вывод о том, что необходимо сделать все возможное для поощрения добровольного отъезда. На него, по подсчетам специалистов, нужно давать 6-9 месяцев, чтобы люди могли тщательно спланировать логистику.

Решения касательно лиц из уязвимых категорий будут рассматриваться отдельно. Однако общая процедура будет смоделирована по образцу процедуры, регулирующей возвращение просителей убежища.

"Чем дольше пребывание в Швейцарии, тем меньше вероятность того, что человек захочет уехать по собственному желанию. Кроме того, после пяти лет непрерывного пребывания люди могут получить швейцарский вид на жительство "B", действительный в течение пяти лет", – отмечается в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, по экспертным оценкам, в целом в Украину не вернется от 1,3 до 3,3 млн беженцев. В результате экономика Украины ежегодно будет недополучать от 2,7% до 6,9% ВВП (в зависимости от количества людей, которые не вернутся домой).

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