Сколько украинских беженцев не вернется домой и какими будут потери: озвучены цифры

В Украину не вернется 1,3 до 3,3 млн беженцев. В результате экономика Украины ежегодно будет недополучать от 2,7% до 6,9% ВВП (зависимо от количество беженцев, которые не вернутся домой).

Об этом говорится в данных исследования Центра экономических стратегий. В своем исследовании специалисты поделили беженцев на условные четыре группы. По 29%: те, кто выехал в том числе для того, чтобы найти себе работу, группа тех, кто готов работать только по своей специальности, ранее имели свой бизнес (среди них больше тех, кто планирует вернуться домой).

Также есть группа классических беженцев (25%), которым сложно адаптироваться в чужой стране, еще 16% – те, кто выехали из зоны активных боевых действий (часто им некуда возвращаться). Они быстрее готовы адаптироваться, вместе с тем рассматривают возможность вернуться в другой регион Украины (если будет такая возможность).

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Количество украинцев, которые не вернуться домой, увеличилось по сравнению с прошлой оценкой. Так, от 1,3 млн до 3,3 млн украинцев могут остаться за границей. Это приведет к значительным потерям для экономики Украины – от 2,7% до 6,9% своего ВВП.

Чтобы увеличить количество украинцев, которые вернуться домой, необходимо оказывать помощь тем, кто пострадал в результате военных действий, коммуницировать с беженцами, стимулировать реинтеграции детей и т.д.

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