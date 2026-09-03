Украинцы за границей могут неожиданно получить налоговую задолженность: что нужно проверить

Украинцы, которые выехали за границу, не освобождаются от налога на недвижимость, если до сих пор владеют жильем в Украине. В 2026 году владельцы квартир и домов платят налог за 2025 год, если площадь их недвижимости превышает установленную законом необлагаемую норму. Поэтому юристы советуют проверить площадь своего жилья в Украине, наличие налогового уведомления и срок уплаты.

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Просрочка платежа может привести к возникновению налогового долга, несмотря на пребывание человека за границей. Об этом напомнили в ГО "Защита прав украинцев".

За какую площадь квартиры или дома нужно платить налог

Налог начисляют не на всю площадь жилья, а только на ту, которая превышает льготную норму. Для физических лиц действуют такие пределы:

квартира или квартиры независимо от их количества – 60 кв. м ;

или квартиры независимо от их количества – ; жилой дом или дома – 120 кв. м ;

или дома – ; если в собственности одновременно есть квартира и дом – 180 кв. м общей площади.

Например, если площадь квартиры составляет 75 кв. м, налог начислят на 15 "лишних" квадратных метров. Для дома площадью 150 кв. м будут облагать налогом 30 кв. м.

Конкретную ставку определяют местные власти – в зависимости от типа недвижимости и места ее расположения. Закон устанавливает предельный размер: не более 1,5% минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года, за каждый квадратный метр базы налогообложения. В 2025 году минимальная зарплата составляла 8000 грн, поэтому максимальная ставка налога, который платят в 2026 году, составляет 120 грн за 1 кв. м.

За квартиры площадью 75 кв. м по максимальной ставке пришлось бы заплатить до 1800 грн – за 15 облагаемых налогом квадратных метров. Фактическая сумма может быть меньше, поскольку ставку устанавливает соответствующая территориальная община.

Когда нужно уплатить налог

В 2026 году физические лица платят налог на недвижимость за 2025 год. Налоговое уведомление-решение должны были направить до 1 июля года, следующего за отчетным. В документе указывают сумму налога, подробный расчет и реквизиты для уплаты. После получения уведомления владелец имеет60 календарных дней, чтобы уплатить начисленную сумму.

Украинцы, которые длительное время находятся за границей, могут не увидеть бумажную корреспонденцию. Однако отсутствие полученного уведомления само по себе не отменяет налоговую обязанность. ГНС подчеркивает: если уведомление не поступило, налог все равно нужно уплатить.

Владельцам недвижимости рекомендуют проверять информацию в Электронном кабинете налогоплательщика. Там отображаются налоговые уведомления-решения, начисленные суммы и реквизиты для уплаты. Если не уплатить налог в установленный срок, возникает налоговый долг. За просрочку платежа также могут начислить штраф и пеню.

Как сообщал OBOZ.UA, всего налоги за свои квартиры должны уплатить миллионы украинцев – 2,44 млн человек. В 2025-м платежки получили 2,41 млн украинцев, они заплатили 4 млрд 325 млн грн налога на недвижимость.

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