Украинцам рассказали, какие документы нужно иметь для пересечения границы со страной ЕС: список

Для пересечения границы с Румынией украинцам нужно иметь при себе пакет документов. В частности, удостоверение личности/паспорт.

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Об этом сообщили в Гостаможенной службе (ГТС). Там отметили, что также нужно иметь:

Действительное водительское удостоверение, соответствующее категории транспортного средства, которым он управляет.

Свидетельство о регистрации транспортного средства.

Справку о прохождении периодического технического обзора.

"Упомянутая национальная правовая норма действует на всей территории Румынии и распространяется на всех лиц в соответствии с положениями Конвенции о дорожном движении от 1968 г. (Венская конвенция). Таким образом, запрещается движение транспортных средств по дорогам общего пользования без периодического технического осмотра или с просроченным периодическим техническим осмотром", – объяснили в ГТС.

Украина и Румыния соединятся еще одним пограничным переходом

В свою очередь, представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук ранее сообщил, что Украина и Румыния соединятся еще одним переходом – 261-метровым автомобильным пограничным мостом через реку Тиса.

Мост построят между закарпатским селом Белая Церковь и румынским городом Сигету-Мармацией. Здесь же планируют построить и пункт пропуска.

Завершение строительства намечено на январь 2025 года. После этого объект будет вводиться в эксплуатацию. Общая стоимость проекта составляет 168,7 млн леев (свыше 383 млн грн).

Как сообщал OBOZ.UA, на украинско-польской границе планируется запуск автомобильного пункта пропуска "Нижанковичи – Мальховичи", что уменьшит нагрузку на другие переходы. Пункт будет открыт для пассажирского и грузового транспорта, а пропуск пешеходов начнется по завершении строительства инфраструктуры.

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