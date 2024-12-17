На границе с Польшей начнет работать новый пункт пропуска: когда именно и что нужно знать украинцам

20 декабря 2024 на украинско-польской границе начнет работу автомобильный пункт пропуска " Нижанковичи - Мальховичи", что уменьшит нагрузку на другие переходы. Пункт будет открыт для пассажирского и грузового транспорта, а пропуск пешеходов начнется по завершении строительства инфраструктуры.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Новый автомобильный пункт пропуска является частью системных мер по оптимизации пересечения украинско-польской границы.

Благодаря этой инициативе украинские перевозчики и граждане получат дополнительный маршрут для пересечения границы, что уменьшит очереди на других популярных переходах. Пропуск пешеходов через этот пункт запланирован на более поздний этап – после завершения строительства необходимой инфраструктуры.

По словам премьер-министра, украинская сторона вместе с Польшей достигла договоренностей по усилению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Открытие " Нижанковичи - Мальховичи" является стратегическим решением для поддержки украинского экспорта и ускорения таможенных процедур.

"Сегодня на заседании утвердили соответствующее Соглашение между правительствами Украины и Польши. Это снизит нагрузку на уже существующие пункты и расширит возможности для экспорта наших товаров", - заявил Шмигаль.

Инфраструктурное развитие в Закарпатье

Открытие " Нижанковичи - Мальховичи" является лишь одним из шагов в развитии пограничной инфраструктуры Украины. Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба недавно анонсировал запуск еще нескольких стратегически важных пунктов пропуска в Закарпатье:

Лужанка: в ближайшие годы планируется открытие нового маршрута для движения пустых грузовиков. Это позволит разгрузить единственный действующий грузовой пункт " Чоп - Захонь" на границе с Венгрией;

Большая Палладь: пункт, предназначенный для пассажирского транспорта, должен начать работу в 2024 году на временной инфраструктуре. Это увеличит мобильность между Украиной и Венгрией и будет способствовать развитию экономики и туризма;

пункт, предназначенный для пассажирского транспорта, должен начать работу в 2024 году на временной инфраструктуре. Это увеличит мобильность между Украиной и Венгрией и будет способствовать развитию экономики и туризма; Белая Церковь: на границе с Румынией строительство этого пункта запланировано на 2025 год. Проект предусматривает активное привлечение инфраструктуры, в частности, уже почти готового моста через реку Тиса, который строит румынская сторона при поддержке ЕС. Открытие позволит значительно увеличить товарооборот между странами;

на границе с Румынией строительство этого пункта запланировано на 2025 год. Проект предусматривает активное привлечение инфраструктуры, в частности, уже почти готового моста через реку Тиса, который строит румынская сторона при поддержке ЕС. Открытие позволит значительно увеличить товарооборот между странами; Ужгород: планируется реконструкция терминалов с разграничением пассажирского и грузового транспорта, что увеличит пропускную способность на 30%. Помимо этого, система есть Очередь обеспечит приоритетный проход для компаний-участников совместного транзита.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине Uklon планирует запустить платформу международных автобусных перевозок, что позволит пассажирам выбирать перевозчиков по рейтингам и отзывам. Начальные маршруты охватят самые популярные направления, в частности, Польшу, с перспективой дальнейшего расширения.

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