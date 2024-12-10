В Украине одобрили соглашение о новом большом строительстве: что создадут на Закарпатье

Украина и Румыния соединятся еще одним переходом – 261-метровым автомобильным пограничным мостом через реку Тиса. Его уже строят, а открытие запланировано на январь 2025 года.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Соответствующее соглашение с румынским правительством, которое было подписано еще год назад, 10 декабря ратифицировал Кабинет министров Украины.

Мост построят между закарпатским селом Белая Церковь и румынским городом Сигету Мармацией. Здесь же планируют построить и пункт пропуска, отметил глава Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий.

Длина моста составит 261,2 м. Он будет состоять из двух параллельных конструкций для каждого направления движения с двумя полосами.

Несмотря на то, что официально строительство было принято только сейчас, оно началось еще в прошлом году. В сентябре-2024 румынская сторона сделала расчистку и установила ограждение территории, смонтировала временный переход, необходимый для транспортировки материалов и техники.

Завершение строительства намечено на январь 2025 года. После этого объект будет вводиться в эксплуатацию. Общая стоимость проекта составляет 168,7 млн лей (свыше 383 млн гривен).

Ранее также стало известно, что, по меньшей мере, через 5 лет в Украине могут появиться платные дороги. В настоящее время правительство рассматривает для создания соответствующих автодорог территории Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской областей пять регионов для построения таких дорог, но нужно найти инвесторов для участия в таких инфраструктурных проектах.

Также OBOZ.UA сообщал, что вблизи городка Орбита в Черкасском районе Черкасской области выделили землю под строительство пятой атомной электростанции. Она будет иметь четыре энергоблока, которые будут построены по технологии AP1000.

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